Los más pequeños también disfrutan del campeonato

Los más pequeños, niños desde los siete años, participaron esta mañana en una prueba popular, por las calles Rivero, Galiana y La Cámara, el parque Ferrera y la plaza de España, arropados por cientos de personas que les animaron desde las vallas. Se trata del "Tridiver" una novedosa prueba que organiza la Federación Española de triatlón en el marco del Campeonato de España de duatlón que se está celebrando en Avilés y busca la promoción del deporte desde edades tempranas.

Los pequeños disfrutaron del circuito, muy técnico, lo que provocó algunas caídas que no impidieron a sus protagonistas terminar la prueba. "Me ha gustado", comentaba Carmen Moreno, una de las más pequeñas. "¿A qué nunca habías corrido con tanta gente animando", le preguntó el speaker, y un "no" rotundo salió de la boca de la pequeña. Un centenar de niños y niñas acabaron cruzando la meta de la plaza de España. "Lo importante aquí no es quien gane, sino que disfruten y se diviertan", recalcó el speaker.