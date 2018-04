Emilio Martín revalida su campeonato en Avilés en una carrera trepidante

El duatleta onubense Emilio Martín (CMG Ferrer Hotels) se ha llevado de nuevo el título de campeón de España de élite en la prueba celebrada esta mañana en Avilés. Un pequeño grupo de cabeza dominó la prueba casi desde el principio y no fue hasta la última vuelta del circuito a pie cuando el vencedor pudo coger ventaja sobre el segundo clasificado, Antonio Benito (Cidade de Lugo Fluvial).

El onubense, que fue segundo en el Mundial disputado hace dos años en Avilés, salió cuarto de la segunda transición (momento en que se deja la bicicleta para seguir a pie) y tuvo que remontar posiciones en la primera vuelta del último tramo de la prueba. No fue hasta pasada la mitad de la segunda vuelta cuando dio alcance a Benito. "Decidí no frenar, e incluso pegué un arreón, aunque ya iba al límite para que él no pudiera reaccionar", explicó el ganador tras cruzar la meta situada en la plaza de España, en un tiempo de 52.00.

El tercer clasificado fue Cristóbal García (Montilla-Córdoba), que también estuvo disputándose el título hasta la última vuelta.