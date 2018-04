Los hermanos Alonso acaban séptimos en el "Princesa Sofía"

Federico y Arturo Alonso Tellechea finalizaron en séptima posición su participación en la clase 49er en el Trofeo Princesa Sofía de vela que reunió en Palma de Mallorca a 1.200 deportistas de todas las clases olímpicas. La pareja asturiana estuvo luchando por el podio de su clase pero en la Medal Race de ayer, que puntúa doble, no tuvieron su mejor día lo que les relegó a la séptima posición final entre más de 90 participantes. "Hoy en la salida la gente ha apretado mucho y no hemos tenido el comienzo deseado; después hemos escogido ir a derechas y finalmente en la popa la presión no nos ha favorecido y hemos ido perdiendo posiciones", relató Federico Alonso al término de la regata. No obstante mostró su satisfacción por el resultado final, "quedar entre los diez mejores después de unos meses de parón es síntoma de que vamos por el buen camino", concluyó. Los hermanos Alonso están teniendo un buen inicio de año ya que en el mes de enero acabaron en tercera posición en la Copa del Mundo de Miami lo que les hace albergar esperanzas de lograr cosas importantes a lo largo del año. J. J.