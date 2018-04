El Lealtad, sin margen de error ante el Racing

El Lealtad se enfrenta hoy al Racing de Santander sin margen de error. El equipo maliayés necesita la victoria para no descolgarse más de los puestos de la permanencia, de los que se encuentra a ocho puntos. El partido estará marcado por la numerosa presencia de aficionados santanderinos en Les Caleyes, que lucirá gradas supletorias ante la afluencia de público del conjunto cántabro.

Para el equipo santanderino, cuarto clasificado, es importante el duelo para afianzarse en la zona de play-off, ya que tras la victoria del Bilbao Athletic, su puesto en el playoff puede peligrar.

Roberto Aguirre, entrenador del Lealtad, no podrá contar con los sancionados Keko y Garrido, pero sí con el lateral Edu Payá. Un posible once de los maliayos podría ser el siguiente: Javi Porrón, Omar, Mendi, Héctor, Mauri, Agus, Rodri, Jorge, Cruz, Robert y Chema.

El partido, que comenzará a las 17.30 horas en el campo municipal de Les Caleyes, estará dirigido por el árbitro Cesar Diez Cano del comité territorial castellano-leones.