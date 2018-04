El Vetusta quiere acercarse al título de Tercera

El Vetusta afronta una de las seis finales que le quedan para proclamarse campeón de Tercera 28 años después. Recibe esta mañana (12.00 horas) al Colunga, 13.º clasificado, en El Requexón, en un duelo clave para refrendar el primer puesto. El partido cobra mayor importancia tras las derrotas ayer de Langreo y Marino, segundo y tercero, ante el Industrial (0-1) y el Ceares (1-0). El filial comanda la tabla con 69 puntos, por 68 del Langreo y 67 del Marino. De ganar hoy, daría un paso de gigante hacia ale título.

Rozada, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, recupera a Edu Cortina, mientras que pierde a David González, lesionado en Miramar. También tendrá a su disposición a Steven, que no entró en la lista de Anquela.