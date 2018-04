Emilio Martín repite corona y se amiga con Avilés

El onubense Emilio Martín se impuso al fin en Avilés. El duatleta del CMG Ferrer Hotels revalidó ayer su título nacional en categoría élite -el año pasado ganó en Castellón- y lo hace en la ciudad que le vio ser subcampeón en 2014 y también plata en el Mundial de hace dos años. Ahora, con más razón, considera el escenario avilesino especial. "Disfruto mucho cuando vengo. He estado tres veces. Ya parece que conozco la ciudad y es algo que me encanta", señaló el duatleta.

En la prueba de élite femenina fueron dos mujeres las que se repartieron la gloria. La venezolana Joselyn Daniely Brea (Terras de Lugo) fue la primera mujer en cruzar la meta en la prueba de élite del Campeonato de España de duatlón, pero su título tendrá que esperar a otra edición, ya que la sudamericana está tramitando su nacionalidad española. Así, la primera española ha sido Camila Beatriz Alonso (Triatlón Ferrol), nacida en Argentina y con nacionalidad española, que llegó a la meta en segunda posición.

La prueba de los hombres fue trepidante y Emilio Martín no tuvo fácil la victoria. Un pequeño grupo de cabeza dominó la prueba casi desde el principio y no fue hasta la última vuelta del circuito a pie cuando el vencedor pudo coger ventaja sobre el segundo clasificado, Antonio Benito (Cidade de Lugo Fluvial). El onubense salió cuarto de la segunda transición (momento en que se deja la bicicleta para seguir a pie) y tuvo que remontar posiciones en la primera de las dos vueltas a pie que le quedaban. No fue hasta pasada la mitad de la segunda vuelta cuando dio alcance a Benito. "Decidí no frenar, e incluso pegué un arreón, aunque ya iba al límite para que él no pudiera reaccionar", explicó el ganador tras cruzar la meta situada en la plaza de España, en un tiempo de 52.00. El tercer clasificado fue Cristóbal García (Montilla-Córdoba) y el primer asturiano en meta fue Diego Martín (Triatlón Santander), que quedó 43.º.

Joselyn Brea, por su parto, decidió subir el ritmo desde que se subió a la bicicleta y ninguna mujer la pudo seguir. La propia Camila Alonso comentaba al final de la prueba que decidió "ahorrar fuerzas" al ver que su rival se escapaba. "Tal vez pequé de conformista, pero en mi cabeza sólo estaba el título y las que luchábamos por él estábamos en el grupo", comentó. Brea también estaba contenta con su resultado: "Sabía que aquí me iba a encontrar nivel. Decidí arriesgar en la bicicleta para no tener que pelear en el tramo final y salió bien". La tercera plaza de la carrera y el subcampeonato fue para Noelia Juan (Bétera) y la primera asturiana fue Laura Álvarez Bedia (Triatlón Santander), que estuvo cerca del top 20.

Luto en la Federación Asturiana. Ayer el día no pudo ser feliz para el triatlón asturiano, que llora la muerte de Miguel Ángel Alonso, marido de la triatleta Beatriz Tenreiro y que fuera director técnico de la Federación Asturiana, a los 46 años de edad. "Sobre todo, perdemos a una gran persona", señalaba ayer el presidente de la Federación, Ángel Fernández. El entierro tendrá lugar hoy, a las 12 de la mañana, en el cementerio parroquial de Ballota (Cudillero), donde se rezará un responso.