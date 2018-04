El equipo español de Copa Davis acabó saliendo por la puerta grande de la plaza de toros de Valencia. David Ferrer dio el quinto y definitivo punto de la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa Davis, tras imponerse en un vibrante partido al alemán Philipp Kohlschreiber, por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (4), 4-6 y 7-5, tras 4 horas y 51 minutos de encuentro. España partía con una desventaja de 2-1, pero el contundente triunfo de Rafa Nadal los triunfos, primero de Rafael Nadal ante Alexander Zverev abrió la puerta de la remontada. Con este triunfo, España vuelve a una semifinal de la Copa Davis seis años después y eleva a 27 sus eliminatorias ganadas de manera consecutiva como local.

"Me alegra ver mi nivel de tenis. No solo he ganado, sino que ha sido de una manera positiva", recalcó Nadal tras superar en el primer partido de la jornada al número uno alemán, Zverev, por 6-1, 6-4 y 6-4, en 2 horas y 16 minutos. Nadal exhibió en varias fases del partido un tenis arrollador ante un rival que está llamado a marcar una época, pero al que Nadal dejó claro quién es actualmente el número uno mundial.

Con el 2-2 en la elimiantoria, Davd Ferrer tenía la última palabra. El alicantino, más serio y agresivo que el viernes, se puso con 4-2 tras conseguir la primera rotura de servicio del partido, pero no pudo consolidarla y Kohlschreiber igualó para llegar al "tie break", que Ferrer jugó con agresividad y acierto, lo que le permitió ponerse con un 5-0, una amplia renta que no desaprovecharía.

Kohlschreiber subió las revoluciones en el segundo set y tras varias alternativas, se lo apuntó por 6-3. En el tercero, las cotas de emoción e intensidad subieron enteros. Kohlschreiber pareció dar el golpe definitivo cuando se puso con 5-4 y servicio, pero de nuevo emergió el espíritu indomable de Ferrer, que también levantó el 0-3 inicial en la "mujerte súbita".

En el momento clave del cuarto set, Kohlschreiber aprovechó su primera opción para romper el saque de Ferrer, con 5-4, y forzar el set definitivo. Lo comenzó muy bien Ferrer con un 3-1 ante un rival que parecía perder fuelle, pero el alemán consiguió meterse de nuevo en el partido y se puso 4-3 arriba. El español se vio contra las cuerdas con dos puntos de "break" en el octavo juego, pero las salvó. Kohlschreiber acusó la oportunidad perdida y en el undécimo juego perdió su servicio, Ferrer no desaprovechó la oportunidad. "Esta victoria va ser especial en mi carrera", reconoció Ferrer, que el día 2 cumplió 36 años.

En semifinales, España se enfrentará como visitante a Francia, vigente campeona del torneo, del 14 al 16 de septiembre. La otra eliminatoria será entre Estados Unidos y Kazajistán.