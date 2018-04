Abraham Albarrán: "Quiero gestionar el Avilés aunque esté en Preferente"

La situación deportiva del Real Avilés no amilana al exblanquiazul Abraham Albarrán, que está en negociaciones con el club para asumir la gestión de la entidad. "Quiero gestionar el Avilés aunque esté en Preferente, para mí no es ningún problema porque yo quiero al equipo. Lo importante es el Avilés, está por encima de todo, esté en Primera División o en Preferente", sentenció ayer Abraham en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. De hecho, espera que el equipo se mantenga e Tercera, pero asumir la gestión en Preferente puede ser la forma de coger impulso: "Si baja todavía hay más motivo para estar ahí, para ayudarlo a resurgir, porque empezar de cero es quizás lo que necesita el Avilés y la ciudad".

De esta forma, no solo las negociaciones con el club, que está realizando con representantes de José María Tejero, no se han parado por la situación deportiva del club, sino que avanzan a buen ritmo. "Hemos tenido varias reuniones. Hay que mirar todavía un par de cosas, pero si todo sigue en esta línea, avanzando, puede seguir adelante", explicó el jugador.

"La idea es asumir la gestión, con la diferencia de que esto no es un grupo inversor, sino 'Abraham' rodeado de personas preparadas en las facetas que van a llevar. No voy a comprar, no voy a invertir más de lo que generemos. Ni esas ideas peregrinas que tuvieron anteriores gestores. Por eso está ahora el equipo como está", explicó el avilesino.

Sólo lo económico puede echar por tierra sus planes, aunque por una razón muy concreta. "Lo único que me puede preocupa es que los jugadores no estén al día 30 de junio y que el equipo desaparezca, el resto lo vamos a atar muy bien", señaló. Y es que afirma que se preocuparán de que el contrato esté blindado en ese sentido. "Asumiremos única y exclusivamente los gastos que se generen desde nuestra entrada. La gente que me rodearía si esto se pone en marcha, que está bien posicionada en el ámbito avilesino, se encargarían de la búsqueda de apoyos, que yo creo que va a ir rodada", comentó Abraham. Sobre todo, porque considera que no se necesita una gran inversión. "La inversión no va a ser desorbitada, porque yo no vengo a sacar dinero del Avilés. Hay que ser el mejor equipo de la categoría, no de la siguiente. Los sueldos tienen que ser de la categoría y punto, no se puede traer a gente cobrando 2.000 euros, cuando generas mil, porque luego es cuando dejan al equipo tirado en la cuneta. No voy a inventar la pólvora, es lo que todo el mundo piensa", sentenció el avilesino.

Además, Abraham recalcó que las decisiones las tomarán los gestores, única y exclusivamente. "Tejero no va a tener nada que ver con nada de lo que hagamos, ni va a haber nadie de su directiva como ocurrió en otras gestiones parecidas a la que queremos", sentenció el exblanquiazul.