Alonso busca a su sucesor en China

Encontrar al primer piloto chino de Fórmula 1 es el objetivo de Fernando Alonso, quien presentó ayer en China un programa por el que abrirá varias escuelas y pistas de karting para fomentar el automovilismo en el gigante asiático. "China tiene la mayor población en el mundo y con el mayor talento. Es muy posible que podamos encontrar al próximo conductor de Fórmula 1 chino, sólo necesitamos dedicación y trabajar profesionalmente", apuntó el piloto asturiano.

De la mano del gigante tecnológico Tencent y de Shanghai Yi Qian Communications, el proyecto "Alonso New Energy Karting Center and School" contempla la creación de al menos cuarenta pistas de karting y entre tres y cinco escuelas durante los próximos cinco años. Alonso cuenta desde 2015 con la Fundación Circuito y Museo Fernando Alonso, en La Morgal (Llanera), un proyecto que surgió "del deseo de darle algo al deporte que me ha dado tanto", apuntó ayer el piloto, quien se mostró "feliz" de poder exportar su idea a China.

"Es un largo viaje, pero durante los próximos años planeamos extender por China la pasión por el karting y el deporte de motor", añadió. Alonso está en China para disputar la tercera carrera del mundial de Fórmula 1, que tendrá lugar este fin de semana en Shanghái. Tras haber concluido en Australia en quinto lugar, el piloto de McLaren Renault acabó séptimo en Bharein y es cuarto en el mundial con 16 puntos.

Pistolas más seguras. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) abrirá una investigación de las pistolas neumáticas que usan los equipos para liberar y ajustar las ruedas de los monoplazas tras una serie de reincorporaciones inseguras. En las dos primeras carreras del Mundial se han producido tres reincorporaciones inseguras. El director de carrera, Charlie Whiting, afirma que estos incidentes "parecen cada vez menos una coincidencia".