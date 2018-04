El ADBA logra la permanencia en Liga Femenina 2

El Inmobiliaria Víctor Antuña-ADBA se queda en Liga Femenina 2 y además lo hizo con su propio trabajo. El conjunto avilesino se impuso esta tarde en la cancha del Lima-Horta, por 57-71, y ya no tuvo que mirar para otros partidos: el objetivo de la permanencia estaba cumplido. El equipo avilesino cumplirá así, la próxima campaña, su 17.ª temporada consecutiva en la categoría de plata del baloncesto femenino español.

Al ADBA le bastaba con que el Segle XXI, que desciende, no ganara su partido, pero no quiso estar pendiente de otros. Desde el principio del partido se puso el mono de trabajo ante un Lima Horta que ya no se jugaba nada y no falló.