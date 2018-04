Al Avilés le da igual el rival

La victoria del Real Avilés del jueves ante el Valdesoto le ha dado otro aire al equipo justo de cara a uno de los partidos más complicados de la temporada, el que le enfrenta hoy al líder, el Oviedo B. "Ahora estamos con ánimo. Sabemos que es un partido muy difícil, pero también que podemos hacer algo", señala el máximo goleador blanquiazul, Luis Nuño. Y es que el jugador se ha sumado a la premisa de que no importa qué equipo tengan enfrente, los tres puntos son una necesidad. "Ya no miramos el rival. No nos quedan muchas balas para salir de ahí abajo y no queremos malgastarlas", sentencia el jugador de cara al partido.

Para ganar al Oviedo B, que se juega el campeonato, al Avilés le toca tirar de garra, de orgullo, y Nuño promete que lo sacarán. "Está siendo una temporada difícil, pero sea cuales sean las circunstancias, nadie quiere acabar la temporada descendiendo al equipo. Por eso vamos a salir a tope los cinco partidos que faltan", afirma.

El delantero llega en sequía goleadora, tras seis partidos sin ver portería, y espera que hoy sea cuando rompa su particular racha: "Tengo ganas de marcar. Llevo varios partidos sin conseguirlo y eso pesa mucho en un delantero". Para el partido de hoy, el técnico del Avilés, Xiel, recupera a Nico Pandiani, una vez superada su lesión, y a Expósito, que cumplió su sanción en el partido aplazado ante el Valdesoto, y ha decidido volver a convocar a todos sus jugadores disponibles para el encuentro ante el filial azul. Pero no todos están disponibles. El técnico cuenta con la baja de última hora de Thomas, que ha tenido que viajar a su país por motivos personales, ni tampoco se vestirá de corto Gastón, que continúa lesionado.