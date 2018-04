El Langreo quiere reponerse de su último tropiezo

El Langreo buscará esta mañana resarcirse de la derrota frente al Gijón Industrial. Los de Hernán visitan al Condal (12.00 horas, Alejandro Ortea), con el objetivo de acercarse al liderato de la tabla. Para este duelo, el conjunto azulgrana no podrá contar con los lesionados Álvaro Cuello, Álvaro García y Fran No, ni con el sancionado Miguel Sánchez. El Langreo tratará de romper su gafe en el campo del Condal, donde no ha conseguido vencer en sus últimas seis visitas y donde no gana desde el año 2009. En las filas del equipo de Noreña milita el ex del conjunto azulgrana Joaquín Peña.

El Tuilla, por su parte, recibe en El Candín, a las 17.00 horas, al Llanera. El cuadro dinamitero cuenta con las bajas de Kike Fanjul, sancionado, y Luis Enrique, Jaime Serrano, Monasterio y Kike Espina. De este modo, Chuchi Collado solamente dispone de 13 jugadores -dos de ellos porteros- para el partido.

Finalmente, el San Martín quiere seguir prolongando su gran racha y acercarse a la Copa Federación. Los de Chiqui de Paz, con la baja de Alberto, reciben al Valdesoto en El Florán a partir de las 18.00 horas.