El Sporting B, a mantener la renta

Las jornadas le han situado en lo más alto de la clasificación. También ha volteado sus objetivos. El primero, el primordial, residía en lograr la permanencia en la categoría. Tras lograr alcanzarlo hace varias jornadas, el Sporting B abre sus horizontes y se fija en dar un paso más al frente para confirmar su presencia en el play-off de ascenso a Segunda.

El triunfo del Bilbao Athletic impide que lo haga, pero si vence al Tudelano, a partir de las 12 horas, se acercará un poco más. Pero la ambición del equipo de José Alberto va más allá y no quiere dejar pasar su gran oportunidad de proclamarse campeón de su grupo al término de la Liga, por lo que recuperar su mejor imagen como local le haría ganar enteros.

Por delante sólo restan cinco jornadas o, lo que es lo mismo, quince puntos en juego. El filial sportinguista jugará sabiendo que, pase lo que pase en esta jornada, seguirá comandando la clasificación ya que aventaja en un punto al Mirandés y en dos a la Real Sociedad B, que vencieron respectivamente ayer al Logroñés (1-0) y al Gernika (0-4). Por ello, sólo piensa en la victoria ante el cuadro navarro, que se destapa por ser un equipo que no vende con facilidad sus puntos. "Es un equipo experimentado, tiene muy buenos números fuera de casa. Si no conseguimos salir rápido de la presión asfixiante que hacen podemos tener problemas", aseguró el técnico José Alberto

Enviado el aviso a sus pupilos, el técnico tendrá que hacer encaje de bolillos en su defensa con las ausencias del sancionado Cordero y de Juan Rodríguez, citado con el primer equipo al igual que Nacho Méndez. A la terna de bajas se suman Cristian Salvador y Mateo. De esta forma, el previsible once titular podría ser el formado por: Dani Martín; Adri Montoro, Pelayo, Víctor Ruiz, Espeso; Isma Aizpiri, Pedro, Cayarga; Isma Cerro, Traver y Claudio. El técnico ha citado a todos los disponibles, además de los juveniles José Gragera y Pelayo Morilla, aprovechando el término de la Liga en División de Honor.

El Sporting B tratará de dar un paso de gigante para consolidarse en el play-off, ya que José Alberto recuerda que "aún no hemos conseguido nada, no nos podemos parar". Y para ello, el técnico manda un mensaje de unión y de apoyo a sus pupilos al indicar que "sabemos que mucha gente irá a Valladolid, pero los que no vayan que acudan a Mareo porque siempre hacen que los jugadores den un poco más".

Lealtad y Caudal, a domicilio. El Lealtad pretende seguir con opciones de permanencia rindiendo visita al Peña Sport (17 horas), una circunstancia que ya no puede conseguir el descendido Caudal, que se mide a domicilio al Izarra.