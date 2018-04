El San Claudio recupera la senda de la victoria

El líder San Claudio parece que recuperó la senda del triunfo y, a punto de perder la primera posición, ayer volvió a ganar, tras seis jornadas sin hacerlo. Y lo logró en Olloniego frente al Nalón. Sin embargo, el Madalena no le da respiro y se mantiene en segunda posición a un solo punto. Los morciniegos no perdieron la ocasión de ganar en el campo del colista, Manuel Rubio. Los dos primeros cada vez aseguran más sus posiciones de ascenso cuando faltan cinco jornadas para el final de la Liga. No obstante, los que les siguen y luchan por la tercera posición, que también tiene premio, Universidad y Ribadesella, no lograron ganar, lo que sí hizo el Vallobín y se queda la plaza en tres puntos. Se marcaron 28 goles en esta jornada de Regional Preferente y para la próxima está programado un interesante Lenense-Vallobín a los que aún les queda opciones para meterse.