Del Bosque, en Oviedo: "Me duele la situación de Villar, sin juzgarlo lo han condenado"

El exseleccionador nacional, Vicente del Bosque, ha asegurado esta tarde que le duele la situación del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y la de Jorge Pérez, exsecretario general, que fueron despedidos de la Federación al estar involucrados, supuestamente, en la conocida como "Operación Soule", en la que se investigan supuestas prácticas corruptas en la institución. En un acto con exjugadores del Oviedo, celebrado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, Del Bosque lamenta que "sin juzgarlos los han condenado", aunque admite que "si han hecho algo malo, que los juzguen y que hagan con ellos lo que tengan que hacer".

"Me duele la situación de gente como Ángel Villar y Jorge Pérez y no lo digo porque tenga que agradecer algo a alguien", ha dicho el exseleccionador nacional. "Me duele que estén en una situación incómoda porque han sido gente buena, que han hecho cosas por el fútbol, porque las cosas no suceden por casualidad. Sin juzgarlos los han condenado. Si han hecho algo malo, que los juzguen y que hagan con ellos lo que tengan que hacer. Ángel (Villar) ha sido jugador, un compañero como nosotros. Muchas veces juzgamos a la gente y los condenamos. Me sabe mal porque es gente que no lo merece", ha indicado Del Bosque.