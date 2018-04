Con la Copa en la cabeza

El Barcelona intentará descontar hoy en Vigo tres de los siete puntos que le faltan para asegurar el título de Liga, independientemente de lo que haga el Atlético de Madrid, al tiempo que reserva a varios titulares para la final de Copa del Rey del sábado. Lo reconoció Ernesto Valverde, poco amigo de las rotaciones: "Podemos hacer algún cambio porque venimos de partidos intensos y tenemos una final. La ventaja da para mucho, pero no queremos especular".

Valverde dejó fuera de la convocatoria a Piqué, Busquets e Iniesta y no descartó que Messi empiece en el banquillo en Balaídos. "Es una posibilidad", dijo el técnico, que recupera a Digne tras su lesión y vuelve a contar con Yerri Mina y Aleix Vidal. "El equipo está mejor", dijo Valverde en referencia a la victoria frente al Valencia, tras la eliminación de la Liga de Campeones, por la derrota en Roma: "Nos hizo mucho daño".

Mientras, el entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, asegura que su equipo no firma el empate porque necesita sumar los tres puntos para seguir en la carrera por Europa. "En estos momentos, y tal y como estamos, necesitamos ganar, sabiendo la dificultad que eso conlleva y ahí está su récord reciente. Pero tenemos que salir a ganar, a plantarle cara. Estoy seguro de que vamos a competir y de que ellos saben que aquí no van a tener un partido plácido". Unzué está convencido de que al Barça no le afectará la cercanía de la final de Copa: "Están acostumbrados a jugar partidos cada tres días, no les va a condicionar, están encantados. Si algo tiene el Barcelona es una plantilla extensa, donde unos te dan unas cosas y otros, otras".