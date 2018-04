Germán Fassani: "Con el gol me quité presión, pero lo mejor es ganar"

Germán Fassani recupera poco a poco la forma después de la larga lesión que le tuvo tres meses fuera de los terrenos de juego y el domingo marcó su primer gol con la camiseta del Marino, al que llegó en el mercado invernal, y abrió el marcador para ganar el choque ante el Covadonga. Ha sido en su tercer partido como titular y el delantero se ha quitado un peso de encima.

- Parece que recupera sensaciones. ¿Qué tal se encuentra?

-Después del partido ante el Covadonga, mucho mejor. Me sentí muy bien en el campo, el equipo ganó, marqué y además por primera vez me encontré mejor de la lesión. Estuve muy cómodo y espero seguir así.

- Ha sido una lesión complicada.

-La verdad es que sí, rompí el abdominal y se me curó pronto, pero me quedó todo descompensado. Está siendo muy difícil recuperar la forma, pero por fin veo avances. Estoy muy animado.

- ¿Marcar el gol ha significado algo diferente en esta ocasión?

-Se puede decir que me he quitado una especie de presión de encima, pero sigo pensando que lo mejor es que ganamos el partido.

- Se ha roto una racha de dos derrotas, ¿afrontan el resto de partidos con otro ánimo?

-Ganas ha habido en todos los partidos, lo que pasa es que ahora dependemos de nosotros para muchas cosas, para estar en Copa del Rey y para confirmar el play-off, y eso ya motiva. Lo único que no está en nuestra mano es el título y lo que tenemos que hacer es no fallar para estar ahí si el Oviedo B lo hace. Vamos a ganar la Liga, lo que pasa que los otros aún no se han enterado (se ríe). Para empezar tenemos que hacerlo bien en Llanera, que se está jugando la vida.

- Se habla de que podría irse a jugar a Estados Unidos, ¿que hay de cierto?

-Por el momento es sólo una posibilidad, que la hay, pero no estoy pensando en eso ahora. Lo primero es ayudar al Marino todo lo que pueda por todo lo que hicieron por mí.