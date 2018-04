Balsera, a caballo entre Extremadura y Avilés hasta final de la Liga

El centrocampista Balsera está en Extremadura, pero se desplazará a Avilés a jugar cada fin de semana hasta que termine la Liga. El jugador ha conseguido un trabajo como psicólogo en Badajoz, pero no ha querido dejar embarcado al Real Avilés: "No me gusta dejar tirado a nadie, tengo un compromiso con el Avilés y lo voy a cumplir. No podía decir que no al trabajo, pero voy a estar con el Avilés hasta el final", señaló Balsera ya desde Extremadura y tras comenzar en su nuevo empleo. Balsera es uno de los jugadores que llegó en el mercado invernal al Avilés para completar una plantilla que se había quedado en cuadro por la marcha de jugadores por los impagos de los sueldos. Desde entonces ha jugado diez partidos como titular, aunque en los tres últimos ha comenzado los choques en el banquillo, aunque ha seguido teniendo minutos y espera poder ayudar más al equipo.

Pablo Tineo, adiós a la temporada. El club comunicó a última hora de la tarde de ayer que el delantero Pablo Tineo se perderá lo que resta de temporada por la lesión que sufrió en el partido del domingo ante el Oviedo B. El jugador tiene una rotura de fibras en el isquiotibial. Se trata de una baja sensible para el equipo, que tampoco contará ya con Gastón, que ha regresado a Argentina ya que tampoco podrá recuperarse de su fascitis plantar antes de que acabe la Liga.