Bartomeu pide acabar con la "insólita" prisión de los líderes independentistas

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, abogó este miércoles por "acabar con la insólita situación de prisión preventiva" de líderes independentistas catalanes, al tiempo que instó a resolver "políticamente" la situación que se vive en Cataluña.

"Pedimos respeto por el significado de la palabra justicia, que permita acabar con la insólita situación de prisión preventiva que sufren, no sólo los políticos, sino también personas como el expresidente (barcelonista Sandro) Rosell", dijo Bartomeu este miércoles en la presentación de un libro.

Bartomeu aludía con estas palabras al encarcelamiento de nueve dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión por la justicia, así como a Rosell, en prisión preventiva por delitos de blanqueo de capitales, en un caso que no tiene nada que ver con el intento secesionista catalán del año pasado.

"Insistiremos en la necesidad de que el conflicto se resuelva políticamente. El sábado tenemos la oportunidad de aprovechar el marco y altavoz de la Copa (del Rey), para defender aquello en lo que creemos", añadió el presidente azulgrana en referencia a la situación en Cataluña.

El mandatario azulgrana pidió "a los que tienen la responsabilidad de resolver este conflicto, que se respeten. Pedimos respeto por nuestras instituciones; por la libertad de expresión; por el derecho a decidir de todos los pueblos; por las mayorías y minorías; por la discrepancia".

El presidenta azulgrana, sin pronunciarse a favor de la independencia de Cataluña, ya había defendido en otras ocasiones el derecho a decidir en esa región española.

La intervención de Bartomeu tiene lugar a pocos días de que se celebre en el estadio Metropolitano de Madrid la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, con el temor de que se vuelvan a producir pitidos y abucheos al himno español por parte de la afición azulgrana como ha ocurrido en los últimos años.

"Quiero pensar que cuando, de manera mayoritaria, nuestra afición se ha expresado silbando, no lo ha hecho por menospreciar ningún símbolo, sino en protesta por determinadas actitudes contra el pueblo de Cataluña en los últimos años", dijo Bartomeu este miércoles.

"Siempre hemos pedido que se respeten los símbolos identitarios, del mismo modo que nos gusta que se respeten los nuestros", añadió Bartomeu.

"El sábado representaremos al Club de la mejor manera posible, aprovechando para trasladar, a todo el que nos quiera escuchar, que no hay otra actitud que la del respeto por salir adelante. Sin respeto no hay diálogo y sin diálogo no hay solución", concluyó.