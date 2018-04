"No tenemos competencias para regir al Caudal"

"El Ayuntamiento de Mieres ni ningún otro, jurídicamente, no puede gestionar ningún tipo de entidad ya sea deportiva o de cualquier otro ámbito". Así de tajante se mostró ayer el vicealcalde del Consistorio mierense Manuel Ángel Álvarez, que salió al paso sobre las declaraciones del presidente en funciones del Caudal Deportivo, Roberto Ardura, publicadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA y en las que advirtió de que "el club puede desaparecer si no surge ningún candidato a la presidencia o si no se forma una gestora".

El equipo mierense se encuentra inmerso en un complicado proceso electoral, cuyo primer plazo de presentación de candidaturas concluyó el pasado viernes sin que nadie presentara los avales necesarios para sustituir a Ardura en el cargo. Ante esta situación, el Caudal ha emplazado a sus socios para una nueva asamblea extraordinaria en la que se convocará un segundo proceso electoral. El problema puede surgir si en este segundo proceso la situación se queda como estaba, sin candidatos. Sobre esto Ardura confesó que "hay dos opciones. Formar una junta gestora que rija el club o bien hablar con el Ayuntamiento para que sea el que gestione el Caudal".

Esta última fórmula queda totalmente descartada como recalcó ayer Álvarez. El regidor explicó que "el Ayuntamiento no tiene competencias para regir ningún tipo de entidad". Eso sí, el político turonés se mostró apenado porque no haya interesados en presidir el club más importante de la comarca. Ante ello destacó que "lo que es una pena es que no haya quien quiera hacerse cargo del Caudal pero, sobre todo, escuchar cómo la actual directiva con Roberto Ardura a la cabeza se siente desanimada al ver su escaso reconocimiento, pero creo que eso es culpa del carácter que tenemos los mierenses, que buscamos siempre la crítica sin intentar ayudar. No es ayudar de forma económica, sino que muchas veces lo que hace falta es una palabra de ánimo".

Manuel Ángel Álvarez revela que "desde el Consistorio agradecemos el trabajo encomiable de la directiva que lidera Roberto Ardura, la cual creemos que es intachable con sus aciertos y sus errores, como nos ocurre a todos, pero su trabajo está ahí. Sólo con ver que han sido capaces de hacer un presupuesto de más de 600.000 euros en una villa como Mieres ya lo dice todo". Álvarez confía en que "alguien se presente a las elecciones o sino que Roberto Ardura reconsidere su decisión de no seguir porque ha hecho un gran trabajo al frente del Caudal".