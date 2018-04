Fabes y sidra de Mieres para festejar la Liga de Guardiola

El mierense Eduardo Álvarez Gil será el encargado de servir el plato fuerte del menú de celebraciones previsto por el Manchester City para festejar su victoria en la Premier League. El fisioterapeuta mierense, que a fin de cuentas se ha convertido en el primer asturiano en ganar la liga inglesa como integrante del equipo médico de Pep Guardiola, va a poner todos los ingredientes sobre la mesa para que en Manchester tarden en olvidar el título de este año: fabada y sidra con denominación de la cuenca del Caudal. "Pep me he dicho muchas veces que a ver cuando organizo una fabada y creo que ahora que somos campeones podría ser un buen momento. También habría que llevar un par de cajas de sidra. Tiene que ser muy gracioso ver escanciar a futbolistas como Sterling o De Bruyne", explica el mierense en tono de broma.

El profesional asturiano estaba jugando a la consola con su hija cuando supo que estaba a punto de estampar un sello de asturianía en la historia de la Premier. Eduardo Álvarez, que aún estaba disfrutando de la victoria de su equipo ante el Tottenham del día anterior, cambió de canal sin muchas esperanzas porque su máximo rival en la pugna por el título, el Manchester United, jugaba en casa ante el último clasificado y al combinado que dirige Guardiola sólo le valía su derrota para alzarse con el campeonato. Ante todo pronóstico, los "reds" perdían por 0-1, un resultado que se mantuvo hasta el final y que le dio el título al Manchester City a falta de cinco partidos para que finalice la temporada. "La alegría fue tremenda, sobre todo por los chavales del equipo, que se lo merecen. A nivel personal también estoy muy contento, hasta ahora sólo tenía un campeonato de mus y ahora formo parte de un equipazo que se ha proclamado campeón de la Liga inglesa. Creo que todo el mundo puede imaginarse lo que sentí en ese momento", explica sin poder ocultar su alegría.

Eso ocurrió el pasado domingo. El fisio asturiano ya estaba en pijama disfrutando de una jornada en familia, pero las circunstancias le obligaron a cambiar de planes. "Hombre, no nos íbamos a quedar en casa, tuvimos que salir a festejarlo como se merece. Hay que darse cuenta de que la Liga inglesa no es como la española, hay cinco o seis equipos peleando por ganarla y no sólo dos. Aquí uno gana la Liga y el resto fracasan, por eso es tan importante", apunta. Pero las celebraciones oficiales del club aún están por llegar. "Habrá que celebrarlo al menos ocho veces (risas). Este fin de semana jugamos en casa y me imagino que ya se hará algo, pero todavía no lo tenemos muy claro. El trofeo nos lo dan el último partido en casa, que es contra el Huddersfield el día 6 de mayo, o sea que hay tiempo de sobra para festejarlo", explica Álvarez Gil, al que sólo le ha estropeado "una grandísima temporada" la reciente eliminación del equipo de la Liga de Campeones tras caer ante el Liverpool. "Fue un palo, pero haciendo un balance general podemos decir que ha sido uno de los mejores años de la historia del club", añade.

"Buen rollo" en el club

En el plano personal, el fisio mierense está muy contento en Manchester. Es íntimo amigo de una de las estrellas del equipo, David Silva, pero no es ni mucho menos el único con el que se relaciona en la plantilla. "Hay muy buen rollo. La mayoría son futbolistas muy jóvenes y las bromas no faltan en el vestuario", explica. Con Guardiola también se siente a gusto. "El trato con él es muy bueno tanto dentro como fuera del trabajo. Conmigo se porta de lujo", destaca. Pero aún así, la tierra sigue tirando. "Echo mucho de menos a la familia y a los amigos. No obstante, cuando me entra la morriña me voy al bar de Mata -el futbolista asturiano del Manchester United- y como con sidra", dice el mierense. Y es que con un "culete" desaparece hasta la eterna rivalidad entre los dos equipos de Manchester.