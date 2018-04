5.000 kilómetros para jugar gratis en el Avilés

Como recorrer Estados Unidos de costa a costa. Así será el final de Liga para el delantero del Real Avilés, Alejandro Balsera. El tinerfeño trabaja desde el lunes en Badajoz, donde ha encontrado trabajo como psicólogo en la ONG internacional YMCA. "Me han tratado muy bien desde que llegué, por eso no les puedo dejar tirados", apunta el jugador desde Extremadura.

Balsera, natural de Tenerife, es psicólogo de formación. "Me salió la oportunidad y en el Avilés me dijeron que no me lo pensara", indica. Sin embargo, el compromiso del atacante con la camiseta es enorme. Por eso no le importa recorrer los 637 kilómetros que separan Badajoz de Avilés, para jugar este fin de semana contra el Ceares, en Gijón. Tampoco hacerlo durante las tres próximas, en un periplo que sumará alrededor de 5.128 kilómetros. Ni siquiera no haber cobrado desde que llegara en enero, procedente del Praviano. "El club al fin y al cabo no nos engañó. Sabía que venía a una institución con problemas. Nos han dicho que cobraremos y les creo", manifiesta.