"En el play-off podemos ganar a cualquiera"

La liga regular de la LEB Oro llega a su fin y una vez más, y ya van cuatro en cinco temporadas, el Unión Financiera se prepara para disputar los play-off de ascenso a la ACB. Es ahora, cuando se acerca el final, cuando llega lo más bonito de la temporada. En el club ovetense tratan de ser prudentes, pero es difícil ocultar que esta campaña la ambición es enorme de cara al play-off y que hay una plantilla que respalda esa ilusión por intentar hacerse con la plaza que queda en juego para la ACB. El principal responsable de confeccionar esta plantilla es Héctor Galán.

- Aún no ha terminado la liga regular, pero con el factor cancha asegurado en la primera eliminatoria del play-off ya se puede hacer una primera valoración. ¿Cómo la califica?

-Muy positivamente. Falta un par de jornadas para terminar la liga y ya sabemos que vamos a quedar cuartos o quintos. Esa es la consecuencia del buen trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y de una buena plantilla. Para nosotros, como club, también significa mucho y nos dice que se están haciendo las cosas bien. Hemos estado en los puestos de arriba casi toda la liga. No es fácil.

- Están siendo muy regulares esta campaña.

-Sí. Estamos muy contentos y con muchas ganas de jugar el play-off. También en el aspecto social porque la gente nos ha vuelto a responder y a llenar Pumarín partido tras partido.

- ¿Se valora lo suficiente lo que significa jugar cuatro veces el play-off de ascenso a la ACB en cinco temporadas?

-Al final la gente lo que quiere es ir al baloncesto y a poder ser ver a su equipo ganar. Sí es verdad que, si le preguntas a la gente, en su mayoría te van a decir que están contentos de presenciar casi todas las temporadas un play-off de ascenso. A nivel interno nos dice que vamos por el buen camino.

- Han formado una plantilla muy competitiva. ¿Pueden aspirar a algo grande?

-La plantilla está muy bien, es una muy buena plantilla. Pero también es verdad que hay muy buenos equipos y que en el play-off, además de una buena plantilla, necesitas jugar bien, tener una pizca de suerte y que te respeten las lesiones. Cualquier equipo te puede ganar, considero que no hay equipos mejores que nosotros y tampoco peores. Salvo al Prat, que nos ganó los dos partidos ajustados, esta temporada hemos sido capaces de ganar a todos. Podemos volver a hacerlo.

- ¿Hasta dónde se permite soñar?

-Veo un play-off muy igualado. Jugando bien y sabiendo competir podemos ganar a cualquiera; pero si no lo hacemos así podemos perder también con cualquiera. El año pasado también teníamos una buena plantilla, pero en la primera ronda perdimos por lesión a Miquel Salvó, uno de nuestros mejores jugadores, y en el tercer partido de las semifinales ante Palencia se nos lesionó Jesperson. A eso me refiero con que hace falta también tener un poco de suerte y no tener contratiempos de este tipo.

- ¿Qué rival prefiere para empezar?

-Insisto en que cualquiera te puede ganar. Castelló nos sacó de la pista hace menos de un mes.