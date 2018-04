Dani Márquez, un estreno dorado en Segunda B

Dani Márquez ha caído de pie en la Segunda División B de fútbol sala. El jugador del Santiago se ha adaptado a la perfección a una categoría que le era desconocida y donde ya suma 19 goles. El capitán del Santiago de Sama se ha convertido en una de las piezas más importantes del equipo para lograr la permanencia en un año histórico. Ahora se centran en pelear por los puestos que dan derecho a jugar la Copa del Rey, los tres primeros.

"Nadie en el vestuario imaginaba esto a principio de temporada, nuestro objetivo era luchar por no bajar e incluso si bajábamos haciendo un buen papel, no lo hubiéramos dado por malo", apunta. Sin embargo, las cosas han salido mucho mejor. Los langreanos son cuartos, a tres puntos del tercer puesto. "Ahora el objetivo sí que es la Copa del Rey, vamos a pelearlo hasta el final", reconoce el futbolista. Al Santiago de Sama le restan cuatro encuentros esta temporada, tres de ellos lejos de Los Llerones. "Todos son rivales que nos quedan son equipos de mitad de tabla y, aunque el triple empate con nuestros rivales directos nos favorece, no te puedes fiar de ningún conjunto", admite. La clave de este Santiago de Sama revelación se encuentra en dos factores para el jugador; "el trabajo y el buen ambiente que hay en el equipo, que seamos amigos es muy importante", apunta.

También en una fortaleza inusitada en su feudo, Los Llerones. "Hemos conseguido muy buenos resultados, con solamente dos derrotas en nuestra casa, ganamos a los rivales de la zona alta de la tabla y es cierto que en muchos partidos hay un gran ambiente", asegura Dani Márquez.

En lo personal, Dani Márquez no tiene ninguna queja, más bien al contrario. "Al principio de la temporada costó un poco más hacerse al ritmo de la Segunda B", admite. Sin embargo, ya son 19 goles en 21 partidos, el jugador del Santiago de Sama es un seguro para los suyos. "No me esperaba alcanzar estas cifras en esta temporada, pero lo importante es ayudar al equipo", asegura. Para Dani Márquez, existen comparaciones con la temporada pasada; "es cierto que marqué muchos goles en Tercera, pero ni por asomo me esperaba hacer tantos en Segunda B".

La buena campaña del jugador podría hacer que otros clubes se fijasen en uno de los referentes del Santiago. Sin embargo, Dani Márquez no quiere oír hablar de moverse. "No jugamos por dinero y en el Santiago de Sama estoy fenomenal, con un grupo de amigos", asegura. "No tengo aspiraciones de salir fuera". El capitán del equipo langreano se mantiene fiel a sus colores.