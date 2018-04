El Caudal, ante unas elecciones decisivas

El Caudal Deportivo entrará esta mañana en una de las etapas más decisivas de sus cien años de historia. El equipo mierense convocará su segundas elecciones a la presidencia en poco más de un mes y de no surgir candidato alguno para regir la entidad, el cuadro blanquinegro debería formar una junta gestora o bien podría abocarse a la desaparición toda vez que el Ayuntamiento de Mieres ya dejó clara su imposibilidad de gestionar ningún tipo de entidad del índole que sea. De este modo, la asamblea extraordinaria de socios de esta mañana, a las once y media en la Casa de la Cultura de Mieres, será una de las más importantes de la historia de un Caudal que el próximo mes de julio cumplirá su cien años de vida.

El primer plazo para presentar candidaturas para ser el máximo mandatario de la entidad más importante de la comarca y una de las relevantes del fútbol regional quedó huérfano de candidatos el pasado viernes 13 de abril lo que ha abierto una nuevo proceso electoral a la presidencia. Tal y como estipula el artículo 40 de los estatutos de la entidad tras cumplirse el plazo de presentación de candidaturas se debe convocar una nueva asamblea extraordinaria de socios para que una vez allí se vuelva a convocar otro proceso electoral toda vez que el artículo 30 remarca que sólo es la asamblea la que tiene potestad para convocar unas nuevas elecciones. De esta forma, los afiliados de la entidad deberán formar, esta mañana, una nueva comisión electoral que deberá estar conformada por tres socios de los que uno actuaría como presidente. En esta misma asamblea se aprobará el período de presentación de candidaturas que, en principio, será desde hoy hasta el próximo 6 de mayo y las hipotéticas elecciones, si surgiera más de un candidato, serían el sábado 12 de mayo en el mismo Hermanos Antuña.

Este segundo período electoral llega en un momento complicado ya que el club podría enfrentarse a uno de los momentos más delicados de su historia pues no hay visos de una posible candidatura aunque sí se habla de una de un candidato que no reuniría todos los requisitos para presentarse. Los candidatos necesitan ser socios desde hace un año tras ser aprobado este punto en la última asamblea de socios, ser mayores de 18 años además de ciudadanos de los Unión Europea. Esta posible candidatura no cumpliría el requisito de antigüedad lo que le imposibilitaría presentarse lo que llevaría al club a otra nueva asamblea para formar una gestora que rija al club para evitar un vacío de poder.