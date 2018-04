Al curro en el día más importante

El primera línea del Belenos, Ernesto Mármol, sólo se ha privado de jugar con su escuadra esta temporada cuando en diciembre tuvo un accidente de coche y estuvo de baja por un esguince cervical. Fue poco tiempo, porque como reconoce, "en cuanto pude me pille el alta voluntaria para ayudar al equipo a luchar por ganar la Liga Norte". Un objetivo, que al final, no podrá cumplir en la cancha. Porque cuando el Belenos salte al Muro de Zaro, hoy a las 18.00 horas, para medirse al filial del Quesos Entre Pinares, Ernesto Mármol estará en Gijón, trabajando en su empresa.

"No encontré a nadie que me cambiase el turno y me lo voy a perder. Me da un poco de rabia pero me consuela saber que al menos estaré para la fase de ascenso", explicó, algo apesadumbrado por la coincidencia. "Para mí es una putada pero tampoco quería forzar mucho la situación porque prefiero esperar a cuando nos juguemos subir y ya entonces pedir días y mover turnos porque el ascenso nos lo apostamos contra equipos de Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco", indicó Mármol, quien a sus 30 años, lleva cuatro temporadas vistiendo la camiseta del Belenos.

"Para nosotros ganar la Liga es importante. De eso no hay duda, pero lo que nos motiva es estar el año una categoría por arriba", comentó. "Sobre todo después del descenso del Oviedo, nos hemos marcado como reto dejar el pabellón asturiano lo más alto posible", apuntó el jugador, que a pesar de no poder estar presencialmente en el Muro de Zaro, sí que estará con un ojo puesto sobre el césped. "Como lo televisan, me llevaré la tablet para poder echarle un ojo de vez en cuando. Además, ya tengo liadas a varias personas para que por 'Whatsapp' me vayan avisando de lo que pasa. Estaré pendiente toda la tarde", reveló Mármol, que esta campaña ha sido uno de hombres clave en el equipo que comanda Jordi Sánchez.

Sobre el rival, el segundo equipo de la firma pucelana Quesos Entre Pinares, Mármol se muestra esperanzado de poder salir victorioso. "Ganamos fijo", concluyó sobre un duelo que su técnico se tomó con calma. "Ellos son gente muy joven pero con mucha proyección. Tienen jugadores que han debutado en División de Honor, así que está claro que va a ser complicado", manifestó el preparador sobre un equipo que es la cantera del actual líder en la máxima categoría del rugby nacional. Eso sí, el Belenos tampoco es ninguna cenicienta porque aspira a ganar el título y tener factor cancha en cuartos de final en el play-off después de completar invicto la fase regular. Jordi Sánchez tiene la sabida baja de Ernesto Mármol, a las que se le suman las de Mario, Kroli, Gallu y la de larga duración de Iyán, por lesión. Los avilesinos han redoblado también los esfuerzos durante esta semana, completando diez entrenamientos en los últimos siete días. "Hicimos hincapié en el juego de conquista y la cohesión", finiquitó Jordi Sánchez, sobre un duelo con entrada gratis y que tendrá a Ernesto Mármol siguiendo el partido clave de su equipo desde Gijón porque al jugador no le ha quedado más remedio.