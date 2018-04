El filial, el líder más fuerte

Apenas cuatro puntos separan al líder del cuarto clasificado cuando solo restan cuatro jornadas para el final de liga. El Sporting B llega al sprint final mejor colocado que el resto que sus rivales y con unos números inmaculados. El conjunto que entrena José Alberto tiene 68 puntos y ha ganado 20 partidos esta temporada, una cifra que no iguala ni ninguno de los otros cuatro líderes ni tampoco ningún otro equipo de la categoría. Además el Sporting B, con 55 tantos, es el máximo goleador de la división. Unos números que refuerzan al filial para intentar mantener el liderato. Mañana, en Las Gaunas (18.00 horas) afrontarán la primera de sus cuatro finales ante el Logroñés, que está a nueve puntos del cuarto puesto cuando quedan doce en juego, por lo que su aspiración es atar un puesto para poder jugar la Copa del Rey.

José Alberto tendrá las bajas de Pedro Díaz por sanción, y de Mateo y Bertín por lesión. El técnico del filial además sigue pendiente de saber qué jugadores citará Baraja para jugar en Cádiz el domingo, debido a que en la primera plantilla hay varios jugadores tocados.

La gran temporada del filial rojiblanco, un recién ascendido a la categoría, ha quedado eclipsada en las últimas semanas por el bache de resultados, ya que han ganado tres de los últimos seis partidos, con dos victorias, un empate y una derrota. Aún así José Alberto sale a defender a los suyos y avisa que aunque finalmente no logren mantener el primer puesto la temporada seguirá recibiendo la mejor nota posible y no habrá ningún tipo de decepción. "Da la sensación de que en la segunda vuelta no es buena. Solo llevamos un punto menos que en la primera y parecemos que estamos mal. Nos hemos acostumbrado muy rápido a lo bueno", comenta el técnico, que defiende que "después de 14 semanas en el primer puesto, si lo perdemos, da la sensación de que es como si nos hubiesen dado un palo, y hay que recordar que somos un recién ascendido. La temporada es espectacular, sino acabamos primeros no será ni un fracaso ni una decepción".

Los números del Sporting B esta temporada demuestran que solo el Fuenlabrada, con 53 goles, se aproxima a los rojiblancos en efectividad de cara a la portería rival. El conjunto que entrena José Alberto lleva 68 puntos (20 victorias, 8 empates y 6 derrotas), con 55 goles a favor y 31 en contra. El grupo I el líder es el Deportivo B con 62 puntos (18 victorias, 8 empates y 8 derrotas), con 42 goles a favor y 25 en contra. En el grupo III el Mallorca se encuentra al frente con 64 puntos (17 victorias, 13 empates y 4 derrotas), con 45 goles a favor y 24 en contra. Mientras que en el grupo IV el Marbella está en primera posición con 63 puntos (18 victorias, 9 empates y 7 derrotas), con 45 goles a favor y 24 en contra.

"Tenemos en Logroño un partido muy importante", resalta José Alberto, que añade también que "lucharemos por conseguir el primer puesto, llevamos una temporada espectacular, igual que el año pasado, y sabemos cómo estamos trabajando y tiene un mérito increíble lo que estamos haciendo. Si ganamos tendremos una ventaja muy buena para las últimas tres jornadas".

El Sporting B aventaja en dos puntos al Mirandés, en tres a la Real Sociedad B, en cuatro al Racing y en siete al Athletic B. Si el Sporting gana en Logroño y los vascos no lo hacen en Mieres ante el Caudal, el filial ya tendrá asegurada de forma matemática una plaza para el play-off. Este fin de semana la Real Sociedad B y el Mirandés se medirán entre sí en Zubieta, mientras que el Racing de Santander visitará al Tudelano.