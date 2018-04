El Lealtad, a ganar al Izarra para no descender

El Lealtad recibe al Izarra a las 12.00 horas, en un partido en el que los de Villaviciosa necesitan ganar para aferrarse a la categoría, ya que no de hacerlo descenderían matemáticamente ya que enfrente tienen al Izarra, el equipo que marca el puesto de play-out. Aguirre tiene las bajas de Mendi, Garrido y Agus por sanción. Un posible once del Lealtad será el formado por Teje, Edu, Omar, Alex, Héctor, Rodri, Robert, Chema, Cruz, Medori y Jorge.