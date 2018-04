Bouzán y Fiuza ponen fin a su ciclo como barco de equipo tras ocho años de éxitos

Era un secreto a voces, pero se acaba de hacer realidad. La pareja formada por el riosellano Walter Bouzán Sánchez (Oviedo Kayak-La Ribera) y el pontevedrés afincado en Asturias Álvaro Fernández Fiuza (Grupo Cultura Covadonga) ponen fin a su ciclo como barco de equipo después de ocho exitosos años. Atrás quedan, escritos con letras de oro, sus ocho victorias consecutivas en las últimas ediciones del Descenso Internacional del Sella, así como dos títulos de campeones del Mundo de maratón (Banyoles-2010 y Singapur-2011), además de tres veces subcampeones del Mundo y otras tres subcampeones de Europa.

"El K-2 con Walter este año no va a ser posible porque él se plantea una temporada diferente, pero puede ser que volvamos a coincidir a final de año en un surfski doble. Por todo esto ahora me encuentro haciendo pruebas con Milín Llamedo, que espero que nos lleven a formar un K-2 serio para esta temporada 2018", escribió en su perfil de una conocida red social Álvaro Fernández Fiuza. "Y una aclaración. A todo el que me preguntaba si seguía con Walter y le dije que sí, perdonad, es lo que pensaba, no había ningún secreto ni tema raro, solo que creía poder seguir un año más... pero no pudo ser", añadió.