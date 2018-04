Letizia espera a las campeonas

De Málaga a Gijón o, lo que es lo mismo, trece horas de viaje en autocar en la que la plantilla del Mavi continuó su fiesta tras lograr el título de la Copa de la Reina. Acompañadas del equipo cadete, partió del Pabellón Ciudad Jardín a las 17 horas, con retraso incluido debido al antidoping. Con el protegido trofeo a bordo y unas pizzas para almorzar, emprendieron el viaje de las campeonas. El himno de Asturias, así como cánticos haciendo referencia a las "campeonas de Copa" o temas como el "Mavi Alé" sonaron con fuerzas por el camino. A pesar del cansancio acumulado sobre el parqué aún les restaron fuerzas para festejarlo.

No hubo momento para el silencio, apenas pudieron dormir, no se creían la hazaña que había logrado. Estaban en una nube de la que no se bajaron. Una de las voces cantantes corrió a cargo del fisio David, que se arrancaba a animar al grupo, al igual que la joven jugadora cadete Elisa Collado, apoyada en su megáfono. A la altura de Madrid, en un área de servicio, las jugadoras se cargaron de bocadillos para cenar y continuar su camino a Gijón, donde llegaron a las seis de la mañana. Y llegaron a su ciudad, junto al Palacio de Deportes, donde les esperaban familiares y aficionados cargados de confeti. Con los rostros cansados y la voz tocada, aún las jugadoras y Diego Lafuente se arrancaron a celebrarlo con los suyos. No era para menos, David se había impuesto a Goliat o, lo que sería un símil, el Mavi había derrotado al Bera Bera para conquistar su primer título de la historia. La fiesta bien merecía la pena.

Derrotadas por el viaje, ayer descansaron hasta reunirse a las 18 horas en el Pabellón de La Arena junto a los medios de comunicación. Una cita a la que no pudo acudir la capitana Fanny Ruiz por trabajo, pero sí lo pudo hacer Aida Palicio, que nada más bajarse del autocar tuvo que ir a la universidad. Se volvían a ver las caras, pero ya no entrenarán hasta el jueves de forma más que merecida. La agenda llega apretada. Mañana continuarán con la celebración en el Ayuntamiento de Gijón, donde serán recibidas a las 19 horas. Además de la cita en el Consistorio, la plantilla prepara una cena para el mismo día.

Por otra parte, se encuentran pendientes de ser recibidas por el presidente del Principado Javier Fernández, así como por la Casa Real. El equipo está pendiente de la llamada conocer la fecha para desplazarse a Madrid y ser recibidas por la Reina Letizia Ortiz, una cita habitual para las pasadas campeonas de la Copa de la Reina.

El Mavi también se encuentra a la espera de realizar el saque de honor durante el partido que mide el domingo al Sporting contra el Albacete. El club rojiblanco está pendiente de la aprobación de la Liga para dar su visto bueno al acto y que las jugadoras reciban el calor y homenaje de los aficionados que acudan a El Molinón para continuar con la merecida celebración.