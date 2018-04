Uribe, peor que Paco

Josu Uribe cumple una vuelta a cargo del Caudal. La llegada del técnico gijonés, que se presumía como un revulsivo, no ha resultado tal y el equipo mierense ha dado con sus huesos en Tercera División en la campaña de su centenario. Los números de Josu Uribe al frente del Caudal no incitan a la esperanza. El técnico gijonés no ha conseguido ninguna victoria en los diecinueve encuentros que ha dirigido con el conjunto del Hermanos Antuña y, aunque en ocasiones ha estado cerca de sumar los tres puntos, su paso por el equipo mierense se resume a un balance de seis empates y trece derrotas. Su antecesor, Paco Fernández, consiguió 10 puntos (2 victorias y cuatro empates) en 16 partidos.

Además, los caudalistas han encajado 27 goles y únicamente han marcado ocho tantos en estos encuentros; menos de medio gol por partido.

El primer encuentro de Uribe al frente del Caudal fue ante el Vitoria, rival al que visitan el próximo domingo a las 12.00 horas. Los mierenses empataron en el Hermanos Antuña a un tanto y las sensaciones que dejó el equipo fueron positivas.

Durante la primera fase del técnico gijonés en el banquillo, los mierenses sufrieron derrotas y empates dolorosos, en encuentros que se les ponían pronto de cara y que veían cómo se les escapaban en los instantes finales. Es el caso de los encuentros ante Barakaldo, Leioa o Lealtad.

Tampoco resultó efectiva la revolución del mercado invernal. Diez jugadores llegaron y once abandonaron la plantilla caudalista sin conseguir resultados positivos. Entre ellos destaca el caso de Góngora, un centrocampista ofensivo que solamente participó en un encuentro y que, alegando motivos personales, abandonó el equipo.

Una vez consumado el descenso a Tercera División, a falta de cinco jornadas para el final de la liga regular, la racha no ha mejorado. Y es que los mierenses acumulan seis derrotas consecutivas: Mirandés, Sporting B, Racing, Peña Sport, Izarra y Bilbao Athletic.

La sequía goleadora ha tomado su máxima expresión en estas últimas jornadas. Cristian consiguió el tanto de los mierenses frente al Bilbao Athletic. El gol llegó en el minuto 70 y puso fin a 660 minutos sin perforar la meta rival. El último tanto de los mierenses había llegado en la derrota ante el Arenas de Getxo, el 3 de marzo, por mediación de un jugador vasco en propia portería. Los caudalistas cuentan ahora con tres partidos para tratar de poner fin a la peor racha de su historia.