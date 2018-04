Un tanto que vale una permanencia para L´Entregu

El gol de Alonso al Praviano da una permanencia a L'Entregu. El tanto del mediocentro gijonés no fue además un tanto normal, sino que el centrocampista consiguió colar el balón en la meta rival desde el saque de esquina; un gol olímpico. "No es la primera vez en mi carrera que lo consigo, hice dos en el Langreo y otro en el Tuilla, pero también es cierto que otros muchos balones se me fueron por encima del larguero", bromea.

El jugador del equipo entreguín reconoce que le pegó con toda la intención. "Tenemos una jugada de estrategia de mandar el balón al primer palo, pero Omar, que estaba calentando en la banda donde lancé el córner, me dijo que le pegara", asegura. Dicho y hecho. El centrocampista admite que "este tipo de balones se complican a los porteros o a veces golpean en otros jugadores".

El gol otorga la permanencia a L'Entregu otro año más en Tercera División. "Ya sabíamos que la victoria de la semana pasada había sido importante, eso nos hizo jugar más sueltos, sin presión, en un campo difícil como Santa Catalina", asegura.

De este modo, el objetivo para los entreguinos pasa ahora por clasificarse para la Copa Federación. "Estamos en un buen momento, es cierto que en anteriores partidos hubo alguna duda ya que siempre nos adelantábamos y nos remontaban, pero ya hemos conseguido frenar eso", apunta Alonso.

Los entreguinos se encuentran a dos puntos de la décima plaza, la última que otorga la clasificación para la fase de grupos de la Copa Federación.