El Madrid, a por el otro clásico

El Real Madrid y el Bayern de Munich abren hoy en el Allianz Arena (20.45 horas, beIN) su apasionante semifinal de la Liga de Campeones, una eliminatoria considerada el clásico de las competiciones europeas de clubes entre dos rivales con una larga historia de duelos y en la que se espera que todo se decida la semana que viene en el Bernabéu. El partido servirá, entre otras cosas, para asistir al pulso Cristiano-Lewandowski, al regreso de Sergio Ramos tras su sanción y para ver el reencuentro de viejos conocidos de los merengues, como Jupp Heynckes (el entrenador de la "séptima" del Real Madrid) y el colombiano James Rodríguez, cedido esta temporada al club germano.

La principal duda en el once blanco será ver si Zidane mantiene su confianza en Benzema para acompañar en ataque a CR7. También está por ver si Bale sigue perdiendo peso en el equipo en los partidos importantes y si el técnico galo se decanta por el estilo de Asensio, Lucas Vázquez o Isco. Mientras, la principal duda del Bayern está en el lateral izquierdo ante los problemas físicos que arrastra Alaba. El brasileño Rafinha se perfila como su sustituto.

Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que en el partido de hoy "puede pasar de todo, pero para nosotros no existe cagarnos en los pantalones. Tenemos la suerte de jugar estos partidos y como entrenador, jugador o aficionado es al revés, disfrutamos de estos choques". El técnico madridista aseguró que su equipo llega a la gran cita "anímica y físicamente bien" y lo ve "preparado para hacer un gran partido" ante un rival que dijo ha cambiado la llegada de Jupp Heynckes.

"Ha cambiado al Bayern por algo muy bueno que ha hecho. Es un entrenador al que tengo máximo respeto. En el Bayern y en el Madrid también hizo grandes cosas. Es admirable, sólo puedo decir palabras buenas sobre este señor", elogió. Para derrotar al Bayern, aseguró Zidane que tendrán "que hacer un gran partido" y huyó del papel de favorito. "No hay nada de favoritismo ni para uno ni para otro. Es una semifinal completamente distinta a lo que pasó el año pasado. Estamos preparados para jugar un buen partido, pero sabiendo que vamos a tener que sufrir".

Reflexionó Zidane sobre el gen ganador del Real Madrid en una competición como la Liga de Campeones. "Es una determinación que tenemos, es el ADN de este club. Se ve cuando miras la historia y la trayectoria del Real Madrid, pero al final es la determinación porque juegas contra equipos muy buenos. Este año lo hicimos y mañana (por hoy) otra eliminatoria complicada".

Kroos y los poderes especiales. El centrocampista alemán del Real Madrid aseguró que la Liga de Campeones "libera poderes especiales" sobre la plantilla merengue, mientras que advirtió sobre el Bayern. "Esperamos un equipo hambriento", dijo. Además, el teutón dio la razón a su exentrenador Jupp Heynckes, que indicó que la Liga de Campeones "no se compra con dinero". "Tiene razón, un título de 'Champions' no lo puedes comprar, si se pudiera no lo podríamos ganar porque no gastamos tanto", admitió con una sonrisa irónica en lo que se entiende como una puyita a la millonaria inversión que hizo el PSG para ganar el torneo y no pasar de octavos de final.

A vueltas con James. "Cuando llegué al Bayern el 7 de octubre, James estaba un poco hundido", reconoció ayer Jupp Heynckes sobre el jugador colombiano cedido al club bávaro por el Real Madrid. Mientras, Zidane dijo sobre su expupilo que "nunca" tuvo problema con el colombiano, y justificó su salida del club rumbo al Bayern porque "necesitaba jugar más". El club bávaro tiene previsto hacer efectiva la opción de compra sobre James.