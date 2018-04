El Mavi pierde a dos figuras: Campigli, al Málaga y Renata, al Bera Bera

La portera brasileña del Mavi NT Renata Lais y la pivote argentina Rocío Campigli no seguirán en el club gijonés la próxima temporada. La buena campaña del Mavi NT está llamando la atención en todo el balonmano nacional y los clubes con mayor poderío ya han movido ficha para reforzarse. Renata se ha comprometido por una temporada con el Bera Bera, operación que realizó hace aproximadamente mes y medio pero que no se supo hasta pasada la Copa de la Reina en la que Renata fue elegida la mejor jugadora después de tres grandes actuaciones, incluida la final ante el que será su próximo equipo.

Por su parte Campigli comunicó al club que no seguiría tras la competición copera. En su caso su destino será el Málaga. La pivote internacional del conjunto malagueño Paula García no seguirá porque se irá a jugar a la liga húngara y Campigli busca allí el protagonismo que no está teniendo en Gijón tras su lesión y la gran temporada que está haciendo Leticia Cobo. Los responsables del club gijonés están trabajando ya en la renovación del resto de la plantilla, la mayor parte de la cual ya ha dado su palabra de seguir.