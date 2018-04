Un título para Miguel

La recepción municipal al Mavi NT tras la consecución de la Copa de la Reina se convirtió ayer en un improvisado homenaje a su presidente, Miguel Álvarez, que recibió los mayores aplausos promovidos por sus propias jugadoras.

"Merecéis todo el reconocimiento, no sólo por este título sino por toda la temporada que estáis haciendo", comenzó asegurando el concejal de Deportes Jesús Martínez para añadir: "Sois un club que trabaja con la base y por el deporte femenino y sólo por eso ya sois merecedores de todos los elogios".

El concejal también se acordó del cuerpo técnico y el presidente, Miguel Álvarez "que es el verdadero alma mater de este proyecto". Lo que fue respondido por las jugadoras con un gran aplauso. Álvarez es un hombre al que no le gusta estar en primer plano, pero que con su trabajo, y muchas veces con su pecunio personal, sostiene al club. Jesús Martínez les deseó que sigan "paseando el nombre de Gijón por toda Europa". En nombre del club habló la vicepresidenta, Manuela Fernández, que lo primero que hizo fue dar las gracias al presidente. "Miguel es una persona muy importante, no solo a nivel personal, sino también para el club, porque muchas cosas que están pasando son gracias a él". Y dirigiéndose a las jugadoras señaló que "es evidente que hemos hecho historia, hemos ganado la Copa de la Reina, que por cierto no fue a verla. Ahora es vuestro momento, lo conseguido es todo un logro". También se acordó del equipo cadete que acabó en tercera posición en la Minicopa y que también estuvo presente en el acto. "Cuidado chicas, que por detrás vienen muy fuertes", advirtió Manuela. La última referencia fue para el entrenador, Diego Lafuente "contigo empezó todo y contigo sigue todo, te deseo los mayores éxitos".

Pero también hubo momento para la reivindicación. "Creo que es hora de visibilizar más el deporte femenino, de tener más apoyos. Nosotras ya hemos hecho nuestra parte y ahora la pelota está en vuestras manos", señaló en referencia a los políticos presentes, entre ellos la propia alcaldesa, Carmen Moriyón.

En representación de las jugadoras intervino una de las capitanas, Fanny Ruiz, que comenzó "dando las gracias a cuerpo técnico, directiva y todos los aficionados que nos siguen, que espere-mos que a partir de ahora sean muchos más. Quedan cinco partidos que son otras tantas finales. Todas estamos muy orgullosas de pasar a formar parte de la historia del deporte asturiano". Y expresó su deseo de que "éste sea el primero de muchos otros éxitos para el Mavi NT- La Calzada".

El Ayuntamiento hizo entrega a cada jugadora de una caricatura del equipo que fue muy celebrada por las jugadoras. Luego en el brindis, con sidra asturiana para la mayores y agua para las cadetes, la Alcaldesa hizo extensiva la felicitación para las familias por el esfuerzo realizado en la formación de las jugadoras. Fue el momento en el que Jesús Martínez reiteró "el apoyo del Ayuntamiento al club", aunque reconoció que "a veces no somos todo lo rápidos que nos gustaría en la tramitación de las cosas, pero hay un compromiso firme con los clubes que hacen las cosas bien".