Tejero confía en la figura del gestor

José María Tejero, presidente del consejo de administración del Real Avilés, sigue confiando en la figura del gestor como "la mejor manera" de dirigir los designios del club. La ruptura del contrato con el grupo inversor mexicano IQ Finanzas, que gestionó el club entre diciembre de 2016 y el pasado agosto, que casi acaba en juicio, no ha cambiado la idea del mandatario de volver a ceder la dirección del club para la próxima temporada. Y eso que es la tercera vez que la figura no cuaja, cuatro si se cuenta la fallida incursión de Tudesa. "Realmente no ha pasado nada con IQ. Con esta conciliación lo que se ha hecho es que todo queda como cuando se marchó Golplus o Clarkson. El tema está cerrado y estamos buscando opciones", señaló ayer Tejero, para insistir que el conflicto "está zanjado".

Al preguntarle por la búsqueda de un nuevo gestor, el presidente del Avilés afirma que está trabajando. Y es que para él, el problema no está en el modelo, sino en el entorno. "Vienen con toda la ilusión y se largan, porque el entorno, la ciudad, la administración no apoyan. Vienen con la idea de que hay un proyecto interesante, de que les van a apoyar y luego se decepcionan porque ven que no", explica Tejero. El presidente insiste en que hay algo que sí vincula a las tres gestiones que han pasado por el club desde que nació la idea de la gestión: "A la que gente que viene no le preocupa trabajar, lo han demostrado, lo que les preocupa es no encontrar apoyo social".

El exjugador del equipo, Abraham Albarrán es una de las opciones de cara a la próxima campaña, pero afirma que "existen más" y que no se tomarán decisiones hasta que acabe la temporada cuando se sepa en qué categoría jugará el equipo.

La idea de la gestión nació en verano de 2011, con la llegada de Golplus, la que más tiempo se mantuvo, ya que estuvo al frente del Avilés hasta octubre 2014. Fueron años de ilusión en Avilés, con el regreso de la afición e incluso con un play-off de ascenso a Segunda División. Sin embargo, recién empezada la temporada 2014-2015, los gestores se marcharon, al no ver viabilidad al proyecto después del batacazo del ascenso fallido. Tudesa Gestión estaba llamada a sustituir a Golplus y se firmó el acuerdo, pero el gestor valenciano nunca apareció por Avilés y el club tuvo que seguir buscando un grupo para dirigirlo.

Ese grupo llegó desde Escocia, con John Clarkson al frente; Ambe & Care Sports, desde noviembre 2014 a mayo 2015. La gestión del escocés fue muy controvertida y acabó nuevamente en un conflicto con el club, que se saldó con su marcha. Clarkson explicó que era imposible gestionar un club asediado por los embargos, porque la deuda histórica del club sigue estando ahí.

Tras una gestión con una directiva local, llegó a Avilés a finales de 2016 el grupo mexicano, que estuvo apenas media temporada en el club. Álvaro López afirmó en su momento que las interferencias del club eran constantes y que "aparecen facturas inesperadas". Sin embargo, es el club quien rompe el contrato por el incumplimiento de varias cláusulas por parte de IQ Finanzas, una ruptura que se confirmó este martes mediante un acuerdo que evitó el juicio que debía aclarar cuál de las partes tenía razón.