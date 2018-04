Caicedo: "Estoy impactado, cometí un error grande"

El ecuatoriano Jonathan Caicedo acaparó más protagonismo que el vencedor de la etapa en la línea de meta de Pola de Lena. Caicedo levantó los brazos para celebrar una victoria que ya creía suya, pero el ruso Dmitri Strakhov le rebasó en los últimos metros aprovechando el despiste y se llevó la victoria y el liderato.

El ciclista ecuatoriano no ocultó su decepción por el fallo en una fecha señalada, la víspera de su 25.º cumpleaños. "Todavía estoy impactado por lo que sucedió. No me esperaba cometer un error tan grande, me dejé llevar por la emoción de estar tan cerca de la victoria y lo acabé pagando muy caro. De este tipo de errores siempre se aprende", dijo.

El ecuatoriano tiene un amplio palmarés para su edad. Este año ganó dos etapas en Colombia y el año pasado fue cuarto en el Clásico RCN, en el que ganó una etapa y fue cuarto también en la Vuelta a Colombia.

Caicedo aseguró que la etapa de mañana con final en el alto del Acebo "será muy diferente, porque es una subida de las de verdad".

En cuanto a su ataque, a falta de dos kilómetros para el final, señaló que "no lo tenía previsto, pero me encontré fuerte y decidí probar".

El vencedor de la etapa, el ruso Strakhov, logró en Pola de Lena su quinto triunfo de la temporada, los cuatro anteriores los consiguió en Portugal después de un gran comienzo de temporada, a los que se añade también la general del Gran Premio Beiras. Strakhov es una de las bazas de su equipo para la general.