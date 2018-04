El delantero pluriempleado

Omar Tranche es un delantero pluriempleado. El futbolista del Real Avilés compatibiliza su oficio de marcar goles con otros cuatro empleos, tres de ellos fuera de la Villa del Adelantado. A saber: dirige dos equipos de fútbol sala en Gijón, echa una mano en la joyería de su pareja, recientemente abierta en la calle Prebístero José Fernández, y da clases de aerobic en un gimnasio de Villaviciosa. "Parece que vivo en la 'Y'", bromea el jugador que estos días vive una semana especial. Y es que hoy se medirá al Covadonga, el equipo con el que debutó en categoría senior, en la temporada 2012-2013. "Fue sin duda el año que más aprendí", reconoce el ariete.

"Lo peor son los viajes", entiende Tranche, que en 15 días, aún restando un partido para la conclusión de la temporada, sumará una nueva actividad a su ya apretada agenda: profesor de Asturiano en un colegio de Oviedo. "Me preparé la mención de asturiano para completar mi currículum", explica el futbolista, que estudió Magisterio de Educación Primaria y Educación Física en la capital del Principado. Por ahora, los lunes y miércoles, con partido los viernes, dirige a un equipo prebenjamín del colegio Laviada, en Gijón. De martes a jueves, también en la Villa de Jovellanos, entrena a una escuadra benjamín del Santo Ángel. Y los lunes, martes y jueves, da clases de aerobic, body tono y pilates en un gimnasio de Villaviciosa. Por último, ayuda a su pareja, Belén Rodríguez, en la tienda de bisutería que ella regenta.

"Cobrar o no cobrar del Avilés no tiene nada que ver, porque el año que viene la rutina será la misma", señala Tranche, que aún no sabe lo qué hará la próxima temporada. "De momento, tenemos que intentar salvarnos deportivamente, porque evitar los arrastres es imposible. Tenemos que ganar al Covadonga y lo que nos queda y no perder la esperanza en los ascensos", zanja el que fuera jugador de la escuadra visitante hoy en el Suárez Puerta. "Jugamos el play off. Yo no jugué mucho pero aprendí de Iván Ania o Mario Prieto. "Fue una gran experiencia", zanja Omar Tranche.