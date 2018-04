Oli: "Es normal que el Oviedo B esté ahí, tiene más plantilla"

El Marino de Luanco no ha tenido en los últimos partidos los mejores resultados posibles. El equipo sólo ha cosechado cuatro puntos de los últimos doce en competición, una racha que espera poder cambiar mañana en el partido ante el Mosconia. Sin embargo, el equipo, que marcha tercero, no tira la toalla y "no dejará de luchar hasta el final para quedar lo más arriba posible", como señaló su entrenador, Oli.

"No somos los únicos que estamos en esta situación, estamos en la recta final de la Liga, con una plantilla corta, con equipos jugándose la vida y es normal que se escapen puntos. Al Langreo también le está pasando", señala el entrenador, que afirma que sus jugadores están dando todo en el campo y lo seguirán haciendo hasta el final. "Quizás no le pase lo mismo al Oviedo B. Es normal que esté donde está, tiene una plantilla más amplia, con jugadores también que suben del juvenil, con rotaciones. Es normal que no pase tantos apuros", señala Oli, que añade que durante toda la segunda vuelta de la Liga, apenas ha podido elegir los jugadores de la convocatoria en "una o dos ocasiones".

El entrenador sabe que la primera posición ya está muy complicada, con el filial oviedista a siete puntos a falta de nueve por jugarse. "De lo que se trata es de sacar todos nuestros puntos, el campeonato ya no depende de nosotros", sentencia el técnico. El que sí está más a tiro es el Langreo, segundo a un solo punto. "Vamos a intentar quedar lo más arriba posible", añade.

Día de spa y comida. La plantilla del Marino de Luanco tuvo ayer un día diferente. Los jugadores estuvieron recargando pilas en el spa del Palacio de Llorea, para recuperar el cansancio muscular y después comieron junto al cuerpo técnico en Casa Trabanco. Una jornada de hermandad y de recuperación para hacer frente a esta recta final de la Liga regular, empezando por el partido de mañana ante el Mosconia (Miramar, 18.30 horas).