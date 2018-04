Sevilla: "El médico del equipo no me dejó correr"

El corredor español Óscar Sevilla no tomó la salida en la Vuelta a Asturias por indicación de su médico. "No me dejó correr. Me dijo que tengo que esperar unos días antes de volver a la competición para no correr ningún riesgo. Me duele por la afición asturiana y por las ganas que tengo de volver, pero es lo mejor para mí".

El corredor español, de 41 años y vencedor de la ronda asturiana en 2006, está en proceso de recuperación de las lesiones que sufrió tras el violento atraco que sufrió el pasado mes de marzo en Bogotá. Sevilla, que lleva diez años afincado en Colombia, sufrió la rotura del cúbito y el radio de su brazo derecho y dos costillas.

Sevilla, que tiene pensando realizar hoy, en caso de que no aparezca la lluvia, la etapa con final en el Acebo para entrenarse, señaló que su compañero de equipo Caicedo "realizó una gran etapa y tiene un prometedor futuro".