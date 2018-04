Strakhov, primer líder

El joven ecuatoriano Jonathan Caicedo (Team Medellín) levantó los brazos para celebrar el triunfo a falta de cinco metros para la línea de meta y sobre la misma raya se vio superado por el ruso Dmitri Strakhov (Lokosphinx), que le arrebató la victoria de etapa y se convierte en el primer líder de la 61.ª Vuelta a Asturias. La tercera plaza fue para el colombiano Sergio Higuita (Manzana Postobon), que fue un testigo directo del error del ecuatoriano y de la ambición del ruso, que logra en el Principado su quinta victoria de la temporada.

No pudo empezar mejor la ronda internacional del Principado, que lamentaba la ausencia del histórico Óscar Sevilla, al que su médico le prohibió competir para no arriesgar su recuperación, ya que se vivió una jornada intensa y llena de emoción hasta el final.

Como se esperaba, hubo batalla desde la salida en Oviedo camino de Pola de Siero. Al paso por Valdesoto se formó la fuga del día, compuesta por los portugueses João Rodrigues (W52 Porto) y Marcio Barbosa (Aviludo Luletano), los colombianos Fernando Orjuela (Manzana Postobon) y Omar Mendoza (Medellín Benros) y el español Josu Zabala (Caja Rural), que pasaron con más de tres minutos de ventaja por los altos de Carbayín, Couxal y dos veces por Carabanzo, además de la meta volante de Mieres. Mientras, por detrás perseguía el Movistar, que quería ganar la etapa con Barbero. La fuga finalizó después de 154 kilómetros. Antes la rentabilizaron el colombiano Orjuela, que se enfundó el maillot de la montaña, y el portugués Rodrigues, el de las metas volantes. El pelotón cazó a los fugados gracias a la persecución final de los equipos Movistar, Israel Academia, Medellín Benros, Euskadi Murias y Fundación Euskadi, que querían jugarse la etapa en la última subida a Carabanzo.

Los últimos 10 kilómetros fueron de gran emoción, con la dura subida de tres kilómetros (cima "Luis Balagué") en la que se produjo la fuerte arrancada del Movistar Víctor de la Parte para dejar bien colocados a sus compañeros Carapaz, Rubén Fernández y Carlos Barbero. Después, los continuos ataques de unos espléndidos Eduard Prades, Weimar Rondan, Rui Vinhas y Ricardo Mestre, entre otros, lograron eliminar a los sprinters para dejar en cabeza a una veintena de ciclistas de cara al descenso final hacia meta.

Allí volvió a atacar Rui Viñas, que fue neutralizado por un brillante Bizkarra, que le quería preparar la llegada a Eduard Prades. Pero a falta de dos kilómetros contraatacó el ecuatoriano Jonathan Caicedo, que rápidamente tomó 150 metros de ventaja y demostró por qué se tienen puestas tantas esperanzas en un corredor con un futuro prometedor. El año pasado fue cuarto en la general de la Vuelta a Colombia y Clásico RCN, con etapa reina incluida, y en 2016 fue campeón Panamericano en Venezuela.

A falta de un kilómetro aún mantenía la ventaja y parecía que no se le iba a escapar el triunfo. Su director le decía por la emisora: "A fondo y no mires, no mires para atrás". Le hizo caso, pero cuando faltaban cinco metros para la meta levantó los brazos todo eufórico, lo que hizo que el viento de cara le frenara un poco, mientras que Dmitri Strakhov apretaba a fondo y sobre la raya de meta le superaba.

Está claro que los dos corredores, junto a un brillante Carapaz, que en la última subida a Carabanzo estuvo muy atento, aspiran hoy en El Acebo a buscar el triunfo de etapa y la general de la Vuelta, junto a otros corredores como Bizkarra, Fonte, Higuita y Pardilla, que saben que será una ascensión muy larga y dura. Y si las malas previsiones meteorológicas se confirman, es posible que sean los que mejor aguanten también la lluvia -esperemos que no sea la nieve, como el año pasado en el duelo entre Nairo Quintana y Raúl Alarcón-, por lo que tendrán más bazas para ganar esta Vuelta a Asturias.