El Toscaf busca mejorar su imagen ante la Arandina

El Toscaf Atlética no acaba de reponerse a la mala racha y hoy tendrá una nueva oportunidad para conseguirlo. El conjunto avilesino visita la cancha del Arandina (17.45 horas, polideportivo Príncipe Felipe de Aranda de Duero), un equipo que lucha por la permanencia. "No va a ser un partido fácil, porque se juegan la vida, pero no queremos perturbar la competición, vamos a salir a por todas", señala el técnico, Juan Muñiz, que no puede contar con Veleda, Jaime y Juan.