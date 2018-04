El Vetusta vista al Condal buscando sentenciar la Liga

El Vetusta tiene su primera bala esta tarde en Noreña. Visita al Condal (17.00 horas, Alejandro Ortea) con la única intención de sumar una victoria que sería casi definitiva para lograr un campeonato, el de Tercera, que se resiste desde hace 28 años. Demasiados. Aquel equipo entrenado por Miguel Sánchez logró el primer puesto y el ascenso a Segunda B en 1990, en otros tiempos para el filial y para la institución. Mucho ha llovido desde entonces. Con la eliminación del segundo equipo incluida. Ahora, el equipo dirigido por Javi Rozada, y en el que destacan varios activos con proyección para categorías más ambiciosas, están a un paso, a cuatro puntos, de volver a triunfar.

A tres jornadas del final, el éxito podría llegar incluso este mismo fin de semana. El Vetusta es líder, con 78 puntos, y le saca seis al Langreo (con el que tiene empatado el golaveraje particular pero está seis tantos por debajo en el general) y siete al Marino (con el que pierde en el enfrentamiento directo). Para que el Vetusta se proclame campeón esta jornada hay varios supuestos. Si hoy gana en Noreña eliminaría al Marino de la puja y sólo tendría que esperar a que mañana el Langreo no gane en Llanes, con los locales jugándose la entrada en el play-off: son quintos, a un punto del cuarto, el Covadonga. Incluso le podría valer con un empate en Noreña siempre que el Langreo pierda y el Marino, que recibe al Mosconia, no gane.

Para la cita de esta tarde, el filial tiene las bajas de los lesionados Ánder y Jorge Mier, juvenil que juega habitualmente con el Vetusta, y recupera a Borja Sánchez y David González. Queda por comprobar si Rozada puede contar con Viti, que habitualmente se ejercita con el primer equipo, como sucedió la semana pasada.