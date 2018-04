Fassani hace las Américas

El Marino de Luanco terminará la temporada con 18 jugadores. Germán Fassani, el delantero hispano-uruguayo, pondrá rumbo a Estados Unidos mañana. El jugador, tras 21 partidos a las órdenes de Oli, recalará en el Tormenta FC, un equipo del estado de Georgia, que milita en la Premier Development League (PDL), una categoría semiprofesional del fútbol americano.

"Es mi sueño desde hace varios años, ya llevaba tiempo buscándolo y ahora que ha salido la oportunidad no podía decir que no", explicó Fassani, que se encuentra aún en Asturias, terminado de despedirse de sus amigos. Será el lunes cuando ponga rumbo a Estados Unidos para enrolarse en las filas de un equipo que arrancará la competición el próximo 7 de mayo.

"En enero ya tuve la oportunidad, pero ha sido ahora cuando llegó el Tormenta, cuando todo se ha acelerado un poco", confesó el delantero, que eso sí, echará de menos Asturias, donde lleva viviendo desde su adolescencia. "En Luanco, y en concreto el Marino, me han tratado muy bien. Claro que los voy a echar de menos, pero profesionalmente no podía decir que no", remarcó el goleador, que esta campaña ha estado con la pólvora mojada, ya que sólo ha firmado dos tantos.

Con la salida de Fassani, el Marino terminará la temporada con sólo 18 jugadores y sólo gracias a la reincorporación de Viesca, que tras cinco meses lesionado en la rodilla, llegará para ayudar en las últimas jornadas. El presidente de luanquinos, Luis Gallego, ve casi imposible poder reforzar a la entidad para la promoción de ascenso a Segunda División B. El club sólo puede fichar a un jugador que lleve tiempo en paro, lo cual en opinión del mandatario "lastra mucho el mercado porque no hay opciones". En los últimos días, Adrián Colunga fue situado en la órbita del Marino, algo que Gallego descartó rotundamente.