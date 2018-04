Un segundo de récord

Mourad Marofit, Said Aittadi y Sergio Sánchez, en la línea de meta.

Mourad Marofit, Said Aittadi y Sergio Sánchez, en la línea de meta. JULIÁN RUS

Quien no conoce aquel dicho que la vida te cambia en un segundo. Y por un segundo que se cotizó a 1.800 euros y a un crono de 1:02:39 Said Aittadi volvió a ganar en Gijón y batió el viejo récord del salmantino Rafael Iglesias en la media maratón "Villa de Jovellanos". Una octava edición, bajo una lluvia que no dio tregua y que tuvo a Gema Martín, paisana del que se proclamara campeón de España en 2011, como vencedora femenina. La charra buscaba un crono que supusiera bajar de 1 hora y quince minutos en Gijón y lo clavó con 1:14:51 en una carrera que batió su plusmarca de participación.

La prueba gijonesa fue en cierto modo la constatación de que quien forja su invierno campo a través recoge su fruto en forma de marcas en la primavera y el verano. Y es que ambos ganadores se habían proclamado campeones de España con sus respectivos equipos en el Nacional de cross disputado en Viesques. Gijón, no hay duda, es un ciudad talismán para Aittadi, que con la de ayer venció en cuatro ocasiones. Un atleta que es capaz de realizar una maratón a una media de 3:02 el kilómetro. No en vano, lo hizo en Valencia cuando firmó 2:08.11. Y es que lo que muchos populares son incapaces de conseguir durante un sólo kilómetro él lo logra en 42, y ayer con, al menos, la mitad de trabajo y de tiempo (2:58 el kilometro). Aittadi tuvo como rivales más cualificados a su compatriota Mourad Marofit (1:03:17) y al leonés Sergio Sánchez (1:04:20), que completaba el podio y era primer español. Aittadi, mientras esperaba la confirmación de si había logrado el récord, sólo decía que estaba muy contento.

Por lo que respecta a la participación asturiana, David Fernández Ginzo se borró de la disputa de los puestos de honor de la prueba en los primeros compases de la carrera al no verse con capacidad de luchar por su récord de Asturias (1:06.18), y se tomó la carrera como un entreno que tuvo premio en forma de liebre de su excompañero de equipo Adrián Iglesias, que lograba como recompensa ser el mejor atleta del Principado con 1:09:04. La lavianesa María Suárez era la primera asturiana en meta con un crono de 1:19.05.

En categoría femenina, la cántabra que entrena en Asturias, Paula González Berodia (1:15:22), emitía sensaciones muy positivas tras una lesión en forma de fascitis plantar y terminaba segunda. No logró la victoria, pero daba más guerra de lo que su entorno habría adivinado antes de vestirse de corto. Una carrera que se decidió entre el kilómetro 11 y 13 cuando Gema Martín rompió el ritmo de sus rivales, en un podio que completaba la atleta marroquí Majida Maayouf (1:17:29).

Los protagonistas fueron también el pelotón de runners anónimos que hacen posible este tipo de pruebas con los objetivos propios de su condición, desde mejorar marca, a simplemente terminar la carrera. Los hubo, cómo no, con la camiseta del Sporting y hasta del Albacete. Antes de la salida, la política en forma de pancarta reivindicativa para que el grado de Deportes de la Universidad de Oviedo se lleve a Gijón se coló en la prueba que organiza el Patronato de Deportes municipal en una carrera en la que, conviene no olvidarlo, había corredores de toda Asturias, muchísimos de Gijón, pero no exclusivamente de Gijón.