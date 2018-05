El Avilés B rehusa hacer pasillo de campéon al Stadium en el derbi

No habrá pasillo. Tras firmar el ascenso de categoría, en el día a día del Stadium se especulaba con que el filial del Real Avilés recibiera entre vítores a su rival, en una instantánea que desde luego, sería curiosa de observar. No obstante, el gesto no tiene visos de producirse.

"Esto es Primera Regional. Los pasillos aquí no tienen cabida. Yo no lo voy a hacer, pero no porque sea el Stadium. Si hubiera sido el Narcea el que hubiera subido, tampoco lo haría", apuntó el preparador del Real Avilés B, Leandro Rodríguez. "A mí tampoco me lo hicieron otras veces que he sido campeón. Son temas que no van con nosotros. No estamos para pensar en ello porque nos jugamos la vida".

En lo deportivo, al Stadium sólo le queda el reto de no perder contra su rival para terminar invicto la temporada. Mientras tanto, el Avilés B, con la pérdida de los puntos frente al Boal por alineación indebida, necesita sí o sí una victoria para depender de sí mismo y evitar el descenso a Segunda Regional, en una temporada donde, como el primer equipo, la plantilla ha experimentado muchos cambios en el desarrollo del curso. El encuentro que cerrará la Primera Regional será el próximo domingo, a las 17.15 horas, en las instalaciones de La Toba.