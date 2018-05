Preferentemente de récord

El jugador del Avilés Stadium, Luis Alberto Cabeza, "Roscales", resume en una frase el curso de su equipo: "En 26 años que llevo en el fútbol no he estado en un vestuario igual". Lo dice porque la entidad stadiumnista, puede, en su opinión, presumir "de jugar como un equipo de amigos". Eso sí, un grupo de colegas que ha firmado unos números que hablan de que su calidad no es acorde a la categoría: 26 victorias, siete empates, 93 goles a favor y sólo 20 en contra. Con semejantes guarismos, en realidad lo que más cuesta entender es cómo el ascenso ha llegado en la penúltima jornada.

"Llevo siete años en la categoría y subir a Preferente es cada vez más complicado", afirma Pablo Fernández, uno de los delanteros del equipo. Con 21 tantos anotados, el ariete lo tiene claro: "Con tantos goles a favor cuesta creer que hayamos subido tan tarde". Una extrañeza que no es tal, una vez comprobada la efectividad del máximo perseguidor del Stadium, el Luarca. Con unos números menos espectaculares -26 victorias, tres empates y cuatro derrotas-, la escuadra luarquesa ha sido capaz de posponer dos semanas el alirón de los avilesinos.

Luis Castro, entrenador del Stadium, sitúa la clave de la temporada en el fondo de armario. "Tenía una plantilla de 20 titulares. Eso nos ha venido muy bien, sobre todo en este final de temporada, con las bajas y las lesiones que hemos venido sufriendo", apuntó. "Aún con las ausencias era complicado hacer los cambios", resaltó el preparador, que por ahora no se plantea su futuro. "El salto de Preferente a Tercera División son palabras mayores", expresó. "Por ahora, lo que el club debe de hacer es configurar una plantilla para asentarse en la nueva categoría, que no va a ser fácil, si finalmente bajan cinco equipos de Tercera", añadió. Sobre su continuidad, tampoco ofreció detalles. "Tendremos que sentarnos a hablar, igual que con los jugadores. Aquí hay un gran potencial llamado afición. La gente se siente importante", remató.

Otro aspecto destacado de la campaña del Stadium ha sido la facilidad goleadora. A falta de una jornada, los avilesinos han visto puerta en todos los partidos, excepto en el empate contra el Narcea, en la jornada 31. Pablo Fernández, que esta temporada lleva 21 goles, se muestra orgulloso de este dato. "Arriba tenemos grandes jugadores: Risi, Roscales, Radames, Jorge... Son gente que también sabe enchufarlas", detalla el ariete, que espera seguir el año que viene.

"Se ha notado que todos íbamos a lo mismo. A pesar de la ambición que teníamos, se ha notado muy buen rollo en los entrenamientos. Está claro que ha sido algo histórico para nosotros", intervino Roscales, que tampoco sabe cuál será su futuro a partir de ahora. Y es que con el cambio de categoría, el Stadium tiene muchas cosas en qué pensar. Por ejemplo, en que equipo jugar el año que viene. La decisión depende ahora del Ayuntamiento.