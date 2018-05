El Stadium le da dos ascensos a Ramón, Marcos y Radamés

Dos ascensos en tres temporadas de vida. Esto es lo que ha conseguido hasta el momento el Avilés Stadium, y Ramón, Marcos y Radamés han sido testigos y protagonistas de ellos. Son los tres jugadores que quedan la primera plantilla que tuvo el club, la que consiguió el ascenso a Primera Regional y no pueden estar más contentos de haber estado en este segundo ascenso, el que les lleva a Preferente. Y no se quedan ahí. "Yo ya hice una promesa cuando llegué: llevar al equipo a Tercera si el cuerpo me lo permite. No soy jugador de andar dando vueltas por los equipos y quiero ver al Stadium en Tercera", sentenció Ramón.

De los dos ascensos, les cuesta elegir el más bonito. "Cada uno de los ascensos tiene su encanto. El primero fue con el club recién creado, la ciudad volcada, el primero de la historia. Éste es un paso adelante importante para el club, es otra categoría y fue muy bonito. Una vez que estás dentro de un vestuario como este, que es una familia, cualquier alegría se disfruta aún más", sostiene Radamés, que marcó tres goles en el primer ascenso y uno en el partido de este fin de semana ante el Llaranes.

El ascenso que acaban de conseguir les sirve, además, para redimirse del año pasado, en el que el equipo se quedó fuera del play-off, que juegan el segundo y tercer clasificado, después de estar arriba gran parte de la temporada. "La verdad es que fue un palo y no queríamos dejarlo así. Este año creo que el secreto es que el equipo estuvo más unido que nunca, con más ilusión, tanta como en la primera temporada", comenta, por su parte, Marcos. La pasada no fue una temporada fácil, pero aún así, los tres jugadores le sacan algo positivo. "Es normal que todo el mundo se acuerde de los ascensos, pero de todos los años nosotros nos llevamos amigos", sostiene Radamés, y Marcos lo corrobora: "Lo que queremos es disfrutar del fútbol y en este equipo se hace siempre".

Y es que esa es la filosofía que defiende el club avilesino, que nació con 700 socios y que actualmente, aunque con menos, sigue siendo el equipo de fútbol con más abonados del concejo: La del fútbol por y para los aficionados y los jugadores. "Todos sabemos porque estamos aquí, de donde nació el club: de la ilusión de recuperar el fútbol de toda la vida, el de la comunión entre afición y equipo y creo que lo estamos consiguiendo. Es un club distinto, y ese es su atractivo para atraer jugadores, un bloque humano, que llama a otros jugadores y así todos los años conseguimos un equipo competitivo. Espero que el próximo también", sostiene Ramón.

Y mientras tanto, el Stadium va creciendo y hace apenas unos días anunció que, además, el año que viene tendrá cantera, después de fusionarse con el Avilés Deportivo y, encima, el joven club, que nació en 2015, ha ganado de un plumazo unos 40 años de antigüedad, ya que en una fusión el club adquiere la fecha de fundación del equipo más antiguo. Éxito tras éxito, paso a paso, el club va creciendo y la próxima temporada espera hacerlo un poco más, jugando en Preferente y a un paso de la competición nacional, la Tercera, esa categoría a la que, sin duda, querrá aspirar a verse cuanto antes.