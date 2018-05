Un árbitro de Vigo, agredido por el padre de un jugador infantil

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol de categorías inferiores. Un árbitro adscrito a la delegación viguesa del Comité Gallego fue agredido por el padre de un jugador a la conclusión de un encuentro de la categoría infantil. El Comité de Competición resolverá mañana qué medidas disciplinarias toma sin menoscabo de las acciones que puedan emprenderse en la justicia ordinaria. El asesor legal de la delegación viguesa ya está estudiando el caso.

Los hechos se produjeron el pasado sábado en el campo del CUVI. Borja Allo Casal, de 24 años, fue el árbitro designado para dirigir el encuentro entre O Castro Internacional y el equipo B del Erizana, duelo correspondiente a la Segunda Infantil Pizza Móvil -tal es la denominación de la categoría-, concretamente en el grupo 4º de Vigo. O Castro Internacional se impuso por 3-1 y Borja Allo, en el acta, no consigna ningún tipo de incidente en el campo o la grada durante el desarrollo del partido. Allo solo tuvo que mostrar dos amonestaciones, ambas a jugadores del equipo visitante: una por intentar marcar un gol con la mano y otra por protestas.

La agresión se produce después del partido. Según se describe en el acta, un integrante del público se mete dentro del vestuario arbitral, increpando a Allo y acusándolo de "haberles faltado al respeto a los jugadores". El árbitro prosigue su descripción: "Cuando le pido que se vaya del vestuario, la persona a la que pueden identificar como el padre de (sigue un nombre y DNI), uno de los jugadores del equipo visitante, me empuja hacia el interior del vestuario y me da un cabezazo en la cara. A continuación se marcha mientras me va insultando. Tras lo sucedido se personó una patrulla de la policía en el vestuario".

Allo tuvo que ser atendido y aunque se temía una fractura del tabique nasal, finalmente solo sufre una contusión. Pero está de baja y de hecho no pudo arbitrar al día siguiente el Ribadeo-Dumbría de Regional Preferente para el que había sido designado.