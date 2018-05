La baza del Palacio

Gijón vuelve a respirar baloncesto y el Gijón Basket quiere corresponder a los aficionados superando la fase previa del play-off de ascenso a la LEB Plata. La plantilla gijonesa, que regresará hoy a los entrenamientos, está concienciada de dar su mejor versión en el duelo del sábado (20 horas) frente al Gallofa Cantbasket. Será su primer escollo si quiere plantarse en la final frente a Chantada o Zornotza. Y para ello cuenta con el respaldo de la cancha del Palacio de Deportes de La Guía, en la que se mantiene invicto desde octubre, cuando cayó en la segunda jornada ante León. "Nos hacemos mucho más fuertes en casa, jugar delante de nuestro público es una ventaja y vamos a aprovecharlo", detalla Álex Rubiera.

El joven escolta será uno de los grandes protagonistas debido a su peso en ataque y en defensa. Precisamente en esta última faceta, consideran que puede estar la clave para lograr el éxito. "Tenemos que ser fuertes atrás, presionándoles para que no tengan tiros cómodos, el partido se gana en defensa", analiza el jugador que ya conoce los puntos fuertes del conjunto cántabro y augura que "será un partido muy bonito". El conjunto que dirige Fran Sánchez cuenta además con las armas en ataque de su tridente de americanos formado por Hatch, Pegues y Wineglass, al que se suma la veteranía de Diego Sánchez y la juventud de Álex Rubiera. Ellos forman, habitualmente, el quinteto titular. "En ataque, somos un equipo con mucho talento, todos tenemos la capacidad de desequilibrar en el uno contra uno y, además, nos están entrando con buen acierto los tiros", detalla.

La plantilla rojiblanca espera que el público sume un punto extra y a Rubiera no le cabe duda de que así será ya que lo palpa en el ambiente. "Gijón siempre respira baloncesto, hace mucho tiempo que no se da esta opción en la ciudad de lograr un ascenso a la LEB Plata, nos estamos jugando algo muy grande", asegura el joven gijonés.

La otra "semi", de reojo

El Gijón Basket centra sus esfuerzos en superar la semifinal antes de pensar en la final, una filosofía que les ha dado gran resultado durante la temporada regular, pero no pueden obviar el posible cruce decisivo. "Es difícil no echar un ojo y mirar qué rival te puede tocar, en ese sentido, si soy honesto, me gustaría que ganase Chantada porque ya le conocemos y les vencimos en las dos ocasiones, mientras que Zornotza es un equipo muy potente, con mucho nombre y que viene de hacer una gran temporada", explica Álex Rubiera.

Los gijoneses saldrán "sin ningún tipo de presión tras una gran temporada" para afrontar un ilusionante play-off que le puede abrir las puertas a la fase final. El escolta tiene claro que "vamos a disfrutar al máximo de esta gran oportunidad" y por sus mentes sólo pasa la idea de ser campeones en su poderoso feudo del Palacio de Deportes.